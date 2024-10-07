《小丑：雙重瘋狂》登台灣票房冠軍！　瓦昆菲尼克斯親吐角色心境

記者黃庠棻／台北報導

《小丑：雙重瘋狂》在台灣上映後引起熱烈討論，導演陶德菲利普斯打破電影類型的界線，發揮創意以赤裸、創新的方式繼續講述亞瑟佛萊克與小丑（瓦昆菲尼克斯飾）之間的內心拉扯，以及遇到真愛莉（女神卡卡飾）後的瘋狂與混亂。

▲《小丑：雙重瘋狂》登台灣票房冠軍。（圖／華納兄弟提供）

上映後，《小丑：雙重瘋狂》全台票房累積近4500萬，拿下票房冠軍。看過的觀眾說「體現了最終極的反叛精神」、「更震撼、更有力，也更加挑釁」、「超乎想像的大膽」、「顛覆你對小丑的認知與期待」、「把幻想填滿後再給你重重的一拳」。

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▲《小丑：雙重瘋狂》登台灣票房冠軍。（圖／華納兄弟提供）

在《小丑：雙重瘋狂》的一開始，亞瑟佛萊克被關進阿卡漢精神病院至少已經有2年，完全與現實世界脫節，失去他在第一部《小丑》結尾時的那種火花，只是一個被徹底擊垮、內心破碎的亞瑟。瓦昆菲尼克斯說「亞瑟在電影一開始很少說話，他覺得沒有人想聽他說話或在乎他。」



但當亞瑟在最低設防區見到莉（女神卡卡飾）的那一刻開始，觀眾就能感受到亞瑟的內心轉變。導演陶德菲利普斯說「當他走進阿卡漢精神病院的那個區域，聽到她的歌聲，從她和其他病患一起唱的那首歌中傳到他的耳中時，你能感受到亞瑟的內心東西正在覺醒。」

▲《小丑：雙重瘋狂》登台灣票房冠軍。（圖／華納兄弟提供）

女神卡卡也說「在這部電影的一開始，會看到亞瑟幾乎完全失去擁有任何正常生活的希望，而他和莉的第一次相遇則暗示著他可能還有一絲希望。」

▲《小丑：雙重瘋狂》登台灣票房冠軍。（圖／華納兄弟提供）



瓦昆菲尼克斯像在第一部《小丑》那樣，再次讓亞瑟這個角色呈現一種優雅的風采，並且又提升到另一個境界，帶來令人震撼的精彩演出。亞瑟的情感光譜在莉進入他的生活後開始擴大，明顯變得更開放，也有了更多存在的空間。