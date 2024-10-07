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林萱瑜遭吐槽愛玩「結婚還去夜店」！　直球反擊酸民：會不會管太多？

記者王靖淳／綜合報導

女星林萱瑜今年6月和藝人Junior（韓宜邦）完成結婚登記，日前她才發文透露遇到有網友用不同帳號到她社群貼文下方留言吐槽她，不料最近對方疑似又辦了新帳號，甚至還私訊攻擊她，除了批評她愛玩之外，同時也質疑她結婚後仍去夜店玩。為此，林萱瑜在Threads發文公開兩人對話，同時也直球反擊對方：「你會不會管太多？」

▲▼林萱瑜。（圖／翻攝自Facebook／Kiki-林萱瑜）

▲林萱瑜會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／Kiki-林萱瑜）

面對有酸民私訊質疑結婚後仍去夜店，甚至批評「既然這麼愛玩，為何還要結婚？」對此，林萱瑜立即回應：「為什麼結婚不行？我們是一起來玩的。」她強調，她和老公Junior一同參與夜店活動，完全沒有不尊重另一半的問題，並且回嗆對方：「你會不會管太多，你才誇張！」

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▲▼林萱瑜。（圖／翻攝自Facebook／Kiki-林萱瑜）

▲林萱瑜透露有個網友狂辦帳號傳訊攻擊她。（圖／翻攝自Threads／kininii）

在回應酸民後，林萱瑜更幽默提到該酸民「又辦新帳號了」，似乎對對方的攻擊早已見怪不怪，並打趣地說這位酸民對她的「關注度百分百」。貼文曝光後，再度掀起討論，有網友指出，該酸民可能覺得林萱瑜會回覆訊息，所以才會這麼積極地關注她，同時也紛紛留言替她抱不平，「吃飽太閒」、「比粉絲還關注妳」、「到底是關他什麼事」、「無聊人不需要回覆她」、「感覺他是反向吸引妳的注意」。

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林萱瑜, Junior, 結婚

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