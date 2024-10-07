記者蔡宜芳／綜合報導

《瘋神無雙》出身的男星逸祥7日宣佈求婚成功，準備將四年女友紫布爾正若（娃娃）娶回家。而他的前女友白白（白馨儒）稍早也大方獻上祝福，讚他是個「非常努力認真的人」。

▲逸祥和白白多年前曾交往。（圖／翻攝自Facebook／黃逸祥粉絲團、白馨儒(白白)）

白白在貼文中表示，她從早上就收到許多人通知前男友逸祥求婚成功的消息，「替他感到非常的開心，也祝福他生日快樂，恭喜求婚成功。」白白透露，她與逸祥分手後就沒有再聯絡，對於男方的近況都是透過朋友得知，她也不吝讚美表示：「他是個非常努力認真的人，凡事有目標，他就會朝著目標努力前進！」

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▲逸祥7日宣佈求婚成功。（圖／翻攝自黃逸祥臉書）

事實上，白白和逸祥曾一度論及婚嫁，男方2015年還在捷運站前高調求婚，怎料不過一天的時間，白白的哥哥立刻跳出來怒斥逸祥白吃白住，還爆出逸祥狂吃紅蟳卻沒埋單一事。由於這段感情始終未獲得女方家人認同，最後在逸祥隔年入伍後，兩人正式分手。

▲逸祥和白白曾一度論及婚嫁。（圖／翻攝自黃逸祥臉書）

【白白全文】

一早接到很多人的通知提醒前男友求婚成功，替他感到非常的開心，也祝福他生日快樂，恭喜求婚成功

我們分手後，就沒有聯絡囉！都是透過身邊的朋友們知道他的近況。他是個非常努力認真的人，凡事有目標，他就會朝著目標努力前進！

神有個心意：祂要我們忘記背後，努力面前，向著標竿直跑！祂不要我們仍活在過去走不出來。