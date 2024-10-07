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《GTO》沼田爆高齡獨居家中身亡！女兒接房仲通知…房間發現遺體

記者陳芊秀／綜合報導

日本資深男星沼田爆（本名：沼田知治）逝世，享壽84歲。他因演出日劇《麻辣教師GTO》的老師、《極度不妥》咖啡廳老闆被台灣觀眾熟知，經紀公司訃聞沒有公開死因，有爆料稱是高齡獨居在家中身亡。

▲▼《麻辣教師GTO》老師沼田爆高齡獨居家中去世。（圖／翻攝自X）

▲《麻辣教師GTO》老師沼田爆高齡獨居家中去世。（圖／翻攝自X）

據TBS電視台報導，沼田爆所屬經紀公司的負責人員回應：「沼田先生一個人住，8月中旬時我們打電話跟他談工作，他當時非常有精神，讓我們感到放心。但之後，沼田先生的女兒接到房仲業者的通知，到沼田先生家中查看，發現人在房間已經去世了。大約是在8月底左右過世的，然後只有家人參與下，舉辦了守靈夜與告別式。」

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另外《體育報知》報導，沼田爆患有心臟方面的疾病，晚年3個月就會回診一次醫院。他的突然離世，也令經紀公司相當遺憾。

▲▼《麻辣教師GTO》老師沼田爆高齡獨居家中去世。（圖／翻攝自X）

▲▼《麻辣教師GTO》老師沼田爆高齡獨居家中去世。（圖／翻攝自X）

▲沼田爆84歲仍活躍戲劇演出，在年初3月播畢的《極度不妥！》飾演咖啡店老闆。（圖／翻攝自X）

沼田爆孤獨死的消息令日網感到不捨，網友紛紛貼出他過去演出的作品悼念，留言稱讚「總是故事中的關鍵人物，還牽引著故事進行，多種面向的演技堪稱絕妙」、「又一位知名的配角入了鬼籍真是寂寞，祈願一路好走」、「《GTO》老師的角色讓人印象深刻，到最後還是一位演員，是很了不起的人生」、「高齡一個人住很難發現狀況，死後數日不知道是不是因為中暑」、「配角有時候比主角還重要。這次是所謂的『孤獨死』離世的吧。即使有家人，也不會每天都保持聯繫。如果知道他身體不好，可能會更注意頻繁聯絡，但這確實是一個難以解決的問題。願他安息」。

▲▼《麻辣教師GTO》老師沼田爆高齡獨居家中去世。（圖／翻攝自X）

▲沼田爆在多部戲劇電影都有他的身影，網友悼念又一位名配角離世。（圖／翻攝自X）

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沼田爆, 麻辣教師GTO, 極度不妥

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