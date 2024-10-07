ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

芝妍遭爆「夫妻倆吵超兇！」　婚姻1月早出事⋯曾認：婚後工作全沒了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星T-ara芝妍日前宣布與棒球選手老公黃載均2年婚姻玩完，她透過律師發聲承認兩人已經分居已久，目前已經向法院提出協議書。夫妻倆的感情早在6月傳出有問題，怎料，韓媒7日爆出時間點其實更早，過去1月便有一則留言直指「他們吵超兇」，按時間推算，兩人才結婚1年多就已經出現婚變徵兆。

▲▼T-ara芝妍、婚姻維持不到2年破局。（圖／翻攝自芝妍IG）

▲T-ara芝妍、黃載均婚姻維持不到2年破局。（圖／翻攝自芝妍IG）

據韓媒《OSEN》報導，T-ara芝妍與黃載均其實早在1月就被爆出婚變，當時有一則留言直指「夫妻倆吵超兇，還能一起好好地生活嗎？」只是當時芝妍的YouTube頻道影片照常放閃新婚日常，IG也經常貼出甜蜜合照，這則留言在當時並未掀起討論度，如今爆出兩人正在協議離婚，爆料才再度被掀出來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼T-ara芝妍遭爆「夫妻倆吵超兇！」　婚姻1月早出事⋯曾認：婚後工作全沒。（圖／翻攝自芝妍IG、YouTube）

▲黃載均曾經放閃表示老婆想做什麼都可以。（圖／翻攝自芝妍IG）

事實上，黃載均娶了芝妍之後，新婚期間經常在節目上放閃表示「我不需要一位賢內助，她什麼事都不用做，運動員飲食管理菜單，我自己會處理好」，他當時寵溺地說，只要妻子快樂就好，想做什麼事都可以去做。

▲▼T-ara芝妍曾在YouTube影片裡失落承認「婚後工作邀約全沒了」。（圖／翻攝自芝妍IG、YouTube）

▲T-ara芝妍曾在YouTube影片裡失落承認「婚後工作邀約全沒了」。（圖／翻攝自芝妍YouTube）

然而，T-ara芝妍在結婚後，曾在與友人出遊時的影片中坦言，結婚以後工作邀約全沒了，她曾經向老公傾訴心情「其實也感到有點慌了，我沒想到是這種程度的『大事』覺得很空虛，彷彿我這段期間所有的活動期都被結婚覆蓋過去的感覺。」雖然結婚是她所選擇，但實際經歷後還是不太能適應。

如今，芝妍、黃載均婚姻只維持不到2年劃下句點，她過去的發言意外引起討論，而她此次娉請《好搭檔》編劇崔唯娜當律師，看得出來離婚決心堅定。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！　她聽完改口道歉了：覺得自己很幼稚

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！　她聽完改口道歉了：覺得自己很幼稚

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

打敗朴寶英、金惠奫！林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

打敗朴寶英、金惠奫！林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝　網推時間點：離婚更高調

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝　網推時間點：離婚更高調

女網友抱怨男友「看赤鬼伯伯直播打手槍」　釣出本尊親回：很奇怪

女網友抱怨男友「看赤鬼伯伯直播打手槍」　釣出本尊親回：很奇怪

賈靜雯50歲生日趴「梧桐妹驚喜現身」　一見女兒哭了…幕後功臣是他

賈靜雯50歲生日趴「梧桐妹驚喜現身」　一見女兒哭了…幕後功臣是他

消防員買便當遭公審　唐從聖看不下去開酸：以後用餐時間不救難

消防員買便當遭公審　唐從聖看不下去開酸：以後用餐時間不救難

快訊／《麻辣教師GTO》老師逝世！沼田爆享壽84歲…年初剛演夯劇

快訊／《麻辣教師GTO》老師逝世！沼田爆享壽84歲…年初剛演夯劇

楊繡惠摸徐乃麟屁股「開黃腔片段被翻出」！　籃籃私訊遭公開爆不滿

楊繡惠摸徐乃麟屁股「開黃腔片段被翻出」！　籃籃私訊遭公開爆不滿

唐綺陽運勢／獅子「與前任有連結」射手小心爛桃花！巨蟹有理財麻煩

唐綺陽運勢／獅子「與前任有連結」射手小心爛桃花！巨蟹有理財麻煩

大蛇丸認愛1月首放閃！單手摟女友比讚「出來玩爆」…還穿情侶衣

大蛇丸認愛1月首放閃！單手摟女友比讚「出來玩爆」…還穿情侶衣

日人夫諧星驚爆「電視台巴士性侵女子」　趁車內僅2人下手…網震怒

日人夫諧星驚爆「電視台巴士性侵女子」　趁車內僅2人下手…網震怒

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！　她聽完改口道歉了：覺得自己很幼稚

《不熙娣》班底幫網紅出櫃遭封殺！　派翠克罕撂重話：這很基本常識

打敗朴寶英、金惠奫！林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝　網推時間點：離婚更高調

女網友抱怨男友「看赤鬼伯伯直播打手槍」　釣出本尊親回：很奇怪

賈靜雯50歲生日趴「梧桐妹驚喜現身」　一見女兒哭了…幕後功臣是他

消防員買便當遭公審　唐從聖看不下去開酸：以後用餐時間不救難

快訊／《麻辣教師GTO》老師逝世！沼田爆享壽84歲…年初剛演夯劇

楊繡惠摸徐乃麟屁股「開黃腔片段被翻出」！　籃籃私訊遭公開爆不滿

唐綺陽運勢／獅子「與前任有連結」射手小心爛桃花！巨蟹有理財麻煩

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

T-ara芝妍, T-ara, 芝妍, 黃載均

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 獨家／《大學生》逸祥求婚成功！穩交4年歌手女友點頭嫁了
  2. 日諧星「車內性侵」爆受害者是女藝人！美女妻不忍了IG護夫首發聲
  3. 天團2NE1台灣開唱票價出爐！　「最貴逼近8千」這些人可以先買
  4. 雙胞胎依依爸爸反應曝光！　「低調關心女兒」網感動：爸爸都一樣
  5. 長年失和弟弟去世　瑪丹娜打破沉默致哀
  6. 賈永婕任職101董座滿月　揪曾馨瑩米其林餐廳慶祝
  7. T-ara芝妍遭爆「夫妻倆吵超兇！」　婚姻1月早出事⋯曾認：婚後工作全沒
  8. 大S歡慶48歲生日！具俊曄偷藏驚喜在廁所　手繪畫作告白：我的愛，熙媛
  9. 郭彥均全家抱著一起哭！認與家人吵架…「什麼都要我」陷情緒魔鬼
  10. 專訪／涂善存、張豐豪戲外也超甜！　「相差4歲」私底下暱稱曝光

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366