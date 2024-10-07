記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星T-ara芝妍日前宣布與棒球選手老公黃載均2年婚姻玩完，她透過律師發聲承認兩人已經分居已久，目前已經向法院提出協議書。夫妻倆的感情早在6月傳出有問題，怎料，韓媒7日爆出時間點其實更早，過去1月便有一則留言直指「他們吵超兇」，按時間推算，兩人才結婚1年多就已經出現婚變徵兆。

▲T-ara芝妍、黃載均婚姻維持不到2年破局。（圖／翻攝自芝妍IG）



據韓媒《OSEN》報導，T-ara芝妍與黃載均其實早在1月就被爆出婚變，當時有一則留言直指「夫妻倆吵超兇，還能一起好好地生活嗎？」只是當時芝妍的YouTube頻道影片照常放閃新婚日常，IG也經常貼出甜蜜合照，這則留言在當時並未掀起討論度，如今爆出兩人正在協議離婚，爆料才再度被掀出來。

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▲黃載均曾經放閃表示老婆想做什麼都可以。（圖／翻攝自芝妍IG）



事實上，黃載均娶了芝妍之後，新婚期間經常在節目上放閃表示「我不需要一位賢內助，她什麼事都不用做，運動員飲食管理菜單，我自己會處理好」，他當時寵溺地說，只要妻子快樂就好，想做什麼事都可以去做。

▲T-ara芝妍曾在YouTube影片裡失落承認「婚後工作邀約全沒了」。（圖／翻攝自芝妍YouTube）



然而，T-ara芝妍在結婚後，曾在與友人出遊時的影片中坦言，結婚以後工作邀約全沒了，她曾經向老公傾訴心情「其實也感到有點慌了，我沒想到是這種程度的『大事』覺得很空虛，彷彿我這段期間所有的活動期都被結婚覆蓋過去的感覺。」雖然結婚是她所選擇，但實際經歷後還是不太能適應。

如今，芝妍、黃載均婚姻只維持不到2年劃下句點，她過去的發言意外引起討論，而她此次娉請《好搭檔》編劇崔唯娜當律師，看得出來離婚決心堅定。