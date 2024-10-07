郭彥均全家抱著一起哭！認與家人吵架…「什麼都要我」陷情緒魔鬼

記者陳芊秀／綜合報導

藝人郭彥均與老婆結婚11年，育有一名7歲的寶貝女兒「圓圓」，7日發長文「小吵架，大冷戰」，分享與家人溝通的過程。他與妻子、女兒因一場「小吵架」引發的「大冷戰」，反思了如何在家庭中處理衝突與情緒，更坦言，這次的爭吵讓他意識到女兒真的長大了。

▲郭彥均發長文，與家人小吵架變大冷戰，最後全家抱著一起哭。（圖／翻攝自臉書／郭彥均）

事情發生在全家出門的車上，郭彥均坦承是個偶爾會犯「怒路症」的駕駛，當時因為路況不佳自言自語地抱怨。沒想到女兒圓圓說了一句「爸爸好兇喔」，隨後妻子也跟著說「你可不可以不要那麼兇」，看似小事，但當下令他感到非常委屈和難過。他寫道：「當下我感覺超級的委屈，好難過，感覺好多爸爸的『累』瞬間飆進身體裡。」

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接下來，郭彥均開始沉默不說話，甚至在出門拿水餃時沒帶上單據，被老婆說「怎麼『你』都不拍起來」。他當下快要爆發，心裡感覺「為什麼什麼都要我、什麼都要我、什麼都要我」，身體的魔鬼要來了，要壓下來、壓下來，心中不斷累積壓力。

▲郭彥均累積心中壓力，「為什麼什麼都要我」情緒魔鬼快爆發。（圖／翻攝自臉書／郭彥均）

冷戰在都不說話中開始，郭彥均決定在女兒面前「聊吵架」。他們開誠佈公地討論了這次事件，並向彼此道歉，「我們承認錯誤、解釋錯誤、解決錯誤」，並向妻女坦言「妳們是我最重要的家人，總不能我在妳們面前還要忍耐吧」，儘管聊天時，孩子在旁邊玩，但是希望這次經驗，能教會女兒如何面對衝突和解決問題。

相信吵架也是溝通的一部分，郭彥均與老婆孩子3人緊緊抱在一起，3個人一起哭了，女兒圓圓說情緒魔鬼好可怕真的好可怕，他寫道「真的覺得妹妹長大了，可以跟我們『一起討論家裡的事』了」。他文末感性地表示：「越親密的關係，說話行為要更注意。吵架沒有不好，但是吵完了也要有些獲得。」他也強調，健康的吵架和慎重的道歉是家庭成員學習的重要課題。

【郭彥均臉書全文】

「小吵架、大冷戰」

這次吵架我們發現圓圓真的長大了

事情是這樣的我承認

我是個偶爾會犯怒路症的駕駛

但情緒來得快去得快

應該是說「路過了」就沒事了

前天全家人都在車子裡面

路況就不贅述了不外乎都是那些

遇見三寶我又在車子裡自言自語念了一下

結果妹妹說：爸爸好兇ㄛ

接著小豬在旁邊也說：你可不可以不要那麼兇

看似小事但我當下覺得

我的天兒啊！這真是日常到沒什麼好生氣的

但當下我感覺超級的委屈好難過

感覺好多爸爸的「累」瞬間飆進身體裡

我就開始不說話了一整路也不想說話

在不說話的時候，插曲又來敲門

我要去拿水餃但是單據沒有帶出門

小豬又說：怎麼「你」就都不拍起來

我默默找相本看看是不是有拍照紀錄

找到頭昏腦脹，結果真的沒有拍

當下我真的快爆發了，心裡感覺為什麼

什麼都要我、什麼都要我、什麼都要我

身體的魔鬼要來了我要壓下來、壓下來

繼續不說話的自己去拿水餃????

拿完整路依然不想說話沒有表情回家了

圓圓讀到空氣很肅殺她也安靜的不行

回家後我再去換水管（又是我）

我想說的是一個家

需要彼此各司其職互相體諒包容

彼此發揮自己擅長的事

互相當隊友不該互相考驗彼此

我們什麼都不說話的開始可怕的冷戰

但是現在，一切都好了

我們決定一起在妹妹面前「聊吵架」

用聊天的方式聊開讓妹妹在旁邊聽

我們承認錯誤、解釋錯誤、解決錯誤

爸爸路怒那不是生氣更不是對家人生氣

只是當下自己的情緒發洩而已

因為開車突然煞車妳們也會不舒服

媽咪那時候也跟著妹妹說爸爸很兇

爸爸難過是因為我們是一家人

應該同一個聲音對外才對

怎麼會把問題怪罪在我身上呢？

爸爸當下真的感覺我無路可去了

我被整個拋下了真的感受非常不好

妳們兩個人都覺得我是壞人讓我很傷心

我對不起我是不該怒路

但是有時候念一念情緒過了就好了

妳們是我最重要的家人

總不能我在妳們面前還要忍耐吧

因為爸爸真的也不會亂生氣

儘管我們聊天妹妹在旁邊玩

但我相信她也在聽也在學

希望她未來也能不怕衝突

然後了解衝突後的解決方式

吵架也是溝通的一部分

爸爸對我的行為對不起

但媽媽也要跟我對不起

然後我們緊緊抱在一起

圓圓過來我們三個人一起哭了

圓圓也說情緒魔鬼好可怕真的好可怕

真的覺得妹妹長大了

可以跟我們「一起討論家裡的事」了

最後我想說的是

越親密的關係說話行為要更注意

因為彼此都是彼此最在乎的人

所以更要處處注意說話的語氣口吻

吵架沒有不好但是吵完了也要有些獲得

下一次就不會再發生了

家是彼此成為彼此的支持

無論如何都要站在一起面對同一個方向

默契的生活有時候是吵出來的

健康的吵架不會不好

吵完後的道歉也很重要也要很慎重

吵完架之後的事才是我們要學習的事

是我還有媽媽也是妹妹都要學習的

#學習生活

#情緒出口