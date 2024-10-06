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大書剛認出軌離婚！　Joeman發片解析「Dcard殞落」網驚呼：真狠

記者劉宛欣／綜合報導

百萬網紅Joeman於YT頻道擁有261萬訂閱人數，製作的影片內容類型多元又精緻，吸引廣大觀眾喜愛，其中一個不定期更新的「網紅觀察室」單元，6日上傳了最新影片大聊Meta集團的社群平台Threads崛起爆紅，直接地導致了台灣知名論壇Dcard的殞落，巧合的是時間點剛好撞上了Dcard影音團隊的主持人大書出軌事件，讓網友直呼「真狠」。

▲大書6日發文承認婚內出軌。（圖／翻攝自大書Instagram）

▲大書6日發文承認婚內出軌。（圖／翻攝自大書Instagram）

Joeman新影片標題為「我們正在見證Dcard的殞落！Threads爆紅所帶來的連鎖反應！」內容講述Threads崛起為何會導致Dcard的殞落，主要是Threads分掉了一大塊花時間閱讀文字的用戶，且演算法的關係讓很多路人有機會產出爆紅貼文，並且也精準算出用戶喜歡、厭惡的貼文類型，讓使用時間拉長，Dcard沒落方面最直觀的還有熱門文章已經很少有留言破千的貼文。

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▲Joeman發片談Threads爆紅以及Dcard的殞落。（圖／翻攝YouTube／Joeman）

▲Joeman發片談Threads爆紅以及Dcard的殞落。（圖／翻攝YouTube／Joeman）

值得一提的是，Dcard Video團隊主持人大書正好在6日承認婚外情導致離婚，對象疑似還是Dcard員工，事件瞬間成為各大論壇、社群的熱門話題，Joeman上片時機之巧，讓他也趕緊在留言處補充解釋影片在9月初就拍好，網友紛紛留言笑稱「一個月前就開始通靈了」、「靈能的挑戰冠軍寶座看來是Joeman了」、「今天發這片，真狠na」、「恭喜喬男人於支線任務獲得五枚靈光」。

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Joeman, Dcard, 大書

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