視網膜爆收中國私訊「收購頻道」！　網紅赴中拍片大外宣...自招：沒被邀請

記者孟育民／台北報導

YouTuber視網膜經營頻道《眼球中央電視台》近八年，在去年5月宣佈暫停更新，放棄112萬訂閱轉戰電視圈，他和李霈瑜（大霈）主持公視談話節目《哈囉！你給問嗎？》，更一舉入圍今年金鐘獎「生活風格節目獎」、「生活風格節目主持人獎」，無疑是給他打下一劑強心針。而他向來對政治頗具洞察力，問及先前波特王爆料中國大陸砸錢邀請多組台灣網紅拍片「大外宣」，他則表示：「我完全沒有被邀請，但邀請我也很奇怪。」

▲視網膜和李霈瑜主持《哈囉！你給問嗎？》，入圍生活風格節目獎與生活風格節目主持人獎。（圖／記者黃克翔攝）

視網膜接受訪時，談到先前爆出台灣網紅應邀要到新疆拍片，他坦言從沒聽過圈內人誰收過中國大陸的邀約，所以不敢確定是否有此事，不過意外爆出有收到來自中國的訊息，希望可以收購他的頻道，把他影片內容放在抖音上，但最後也不了了之沒後續，「《眼球》粉專之前也有人開價台幣75萬要買，我那時候就想說，一方面不會賣，再來你開這什麼價？75萬我傻眼，一個商業合作不只這樣了。」

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視網膜無意出售粉絲專頁，不過他無奈說：「國慶主視覺出來到時候很多人標記我，然後我臉書發了那篇文，不知道按了什麼，我就被登出了，我現在登不進去，但YT還可以。」

▲視網膜坦言從沒收過中國邀約拍片外宣 。（圖／記者黃克翔攝）

視網膜成功轉戰電視圈，今年更一舉入圍金鐘獎主持人，身份的轉換，他坦言心情是鬆下肩膀上的重擔，也希望未來能有更多不同到挑戰，問到網紅會比電視更容易賺到錢嗎？他平心而論表示：「以前真的沒比較好賺，現在也沒比較好賺，我覺得都差不多，但現在接觸的類別比較多元。」

▲視網膜侃侃而談這段時間心情的轉變 。（圖／記者黃克翔攝）

他也說網路跟電視是截然不同的領域，讓他最難適應的是，電視節目很難直接看到觀眾反應，「網路基本上播的時候可以看留言、觀眾反應，就會知道大家對哪段是有興趣，但電視就很難有完完全全透明的地方可以看到這些。」他表示做網路雖然花費的心力比較多，但卻能更有效率調整內容，兩邊各有優缺點，但都讓他獲得養分。