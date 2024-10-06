陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星李一桐因外貌神似趙麗穎，曾當過對方的御用替身，受到名製作人于正欽賞演出《半妖傾城》，2017年憑《射鵰英雄傳》少女黃蓉爆紅，晉升新一代人氣演員，受到廣大粉絲喜愛。近日她被挖出過去搭飛機時，光著腳蹭在座椅椅墊上的照片，引起兩派激烈爭議，有人認為很不衛生，也有人認為不需大驚小怪。

▲李一桐近年來晉升為新生代人氣女演員。（圖／翻攝自李一桐工作室微博）

最近有微博博主曬出李一桐搭飛機時，脫掉雙腳的鞋子，把光腳丫子直接放在椅墊上的照片，照片中可以看到她帶著全妝以及口罩，手裡拿著手機，懷裡抱著抱枕，將短靴拖吊後放在椅子前方，雙腿盤起放在椅子上，腳直接就蹭在了座墊上，難免有衛生疑慮，發出該張照片的博主也直言「這個行為...」對此相當不認同。

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▲李一桐光腳放在座墊上的照片引發討論。（圖／翻攝自微博）

該張照片留言區引起熱烈討論，網友表示「不文明行為」、「我不這麼幹，是因為我覺得椅子髒」、「明星很多素質涵養還不如普通人」、「凳子是用來坐的，腳就應該好好放在地上，坐沒坐樣」，但也有人緩頰「這椅子都不知道被多少腳蹬過了，她行為沒什麼問題，但她是公眾人物就是不對」、「但凡穿雙襪子都沒這麼大爭議，不過公共場合還是別脫了」。