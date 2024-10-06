Apple虧尪「很會攔愛聊天的小黃」！　司機撞臉亂彈阿翔：憋笑到不行

記者王靖淳／綜合報導

女星Apple（黃暐婷）自節目《我愛黑澀會》出道，她在2022年嫁給牙醫趙國翔，並於今年4月平安生下兒子，平時會在社群記錄夫妻日常的她，今（5）日透過IG限動發文分享一段與老公搭計程車，結果司機長得神似歌手亂彈阿翔的幽默趣事，同時也虧對方，「我老公有個才能，就是他很會攔愛聊天的計程車司機。整趟車程我憋笑到不行。」

▲Apple在2022年嫁給趙國翔。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

Apple分享，當夫妻倆在路邊等待計程車時，即使故意避開了一兩台車，最後仍攔到一位長髮司機，而這位司機外貌神似歌手亂彈阿翔。上車後，司機開始熱烈地與他們聊起台北大巨蛋、颱風等話題，甚至談到女星趙露思，司機還幽默地稱她為「趙肉絲」。

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▲Apple虧老公很會攔計程車。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

此時，Apple與老公雖然就在車上，但不得不靠傳訊息互相交流，因為老公在這樣的情況下，依然保持禮貌與司機「尬聊」，讓氣氛更加輕鬆詼諧。這段車程讓Apple忍不住憋笑，她笑稱這也算是一個別具趣味的夜晚。完美展現夫妻間的默契，貼文曝光後，也讓不少網友紛紛感到輕鬆與幽默。