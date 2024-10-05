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直擊／江蕙高級黑華麗現身！　2萬觀眾暴動…她哽咽：唱到快哭了

記者蔡琛儀／台北報導

天后江蕙（二姐）氣勢現身！她今（5日）出席國慶晚會表演，也是她封麥、抗癌9年來，首場復出公開演出活動，全台觀眾無不翹首期盼，而她昨晚更是徹夜未眠，就是為了能獻出完美演出。今二姐獻唱〈甲你攬牢牢〉、〈家後〉、〈甜蜜蜜〉三首歌，9年沒有在大型場合演出的她，歌喉依然絕美動聽，令2萬名觀眾聽得如癡如醉。

▲▼江蕙國慶晚會演出。（圖／觀傳局提供）

▲江蕙今出席國慶晚會，狀態極佳。（圖／觀傳局提供）

開場由弦樂團演奏一系列江蕙名曲，隨後二姐現身舞台中央，張開雙手迎接滿場觀眾，現場立刻爆出熱烈掌聲，她唱〈甲你攬牢牢〉時高喊：「謝謝，希望藉著這首歌，把我們台灣最美麗、最有人情味、最溫暖的土地攬牢牢。」唱完〈家後〉後，江蕙開心說：「謝謝大家，大家晚安大家好，真的很開心很開心今天能夠來參加國慶晚會，剛剛在後台大家問我會不會緊張，我說緊張什麼，怎麼會緊張呢？但怎麼可能沒有，我剛唱到一半快哭了。」哽咽坦言每次唱到〈甲你攬牢牢〉都會想到很多畫面，「唉呀怎麼辦呢，看到大家，好感動，謝謝真的，今天真的很開心很開心。」

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現場許多觀眾大喊：「江蕙我愛你！」她也把耳機拿下聆聽，還幽默說：「這麼多人講話我聽得懂嗎？」江蕙感性說：「原本是有很多話想在這裡跟大家講，但是突然間聽到這麼熱情的掌聲，我真的很感動很感謝，謝謝大家，真的很想待在台上久一點，但是後面還有很精彩的節目。唉我真的我不騙你，真的很多話想在台上講，結果現在台上腦袋一片空白，我很緊張，真的本來是不緊張的。」即便是天后也難掩緊張和興奮，相當真性情。江蕙說這次特別拜託製作單位讓她多唱一首歌，前兩首歌都是溫馨風，最後一首歌則選唱歡快的〈甜蜜蜜〉，並帶領萬人大合唱，

▲▼江蕙國慶晚會演出。（圖／觀傳局提供）

▲江蕙出場，現場2萬名觀眾的掌聲和歡呼聲不絕於耳。（圖／觀傳局提供）

二姐今身穿LinLi Boutique為她量身訂製的黑色牡丹亮片水袖斗篷褲裝霸氣登場，低調卻不失隆重。這件「黑牡丹斗篷褲裝」面料以法國網紗為主，搭配自法國進口的鏤空亮片花網紗所製作的水袖斗篷，斗篷的重量約1公斤，水袖的長度為146公分，穿透效果減輕禮服視覺上的厚重感，加上亮片堆疊出的牧丹花，在燈光照射下若隱若現，隨著二姐走動顯得搖曳生姿，而牡丹花有富貴繁榮、吉祥、幸福的寓意，在國慶晚會上更添喜氣。

除了低調奢華的亮片牡丹斗篷水袖，喇叭褲也有亮點，褲子從正中央往下延伸的剪接線，視讓原本身材就保養得宜的二姐，一雙美腿更顯修長，褲腳則做成開衩設計，露出二姐穿的黑銀色水晶高跟鞋，相當亮眼。

LinLi Boutique創辦人林莉曾替江蕙製作多套禮服以及演唱會服裝，她表示江蕙希望能捨棄傳統禮服、舞台感的服裝，而是能在演唱時隨性自在，但不失隆重且兼具時尚感的禮服。二姐與林莉討論後，主題定調為70年代「復古摩登」、「個性化」、「時裝感」的褲裝禮服。70年代是個自由浪漫的時尚時代，並主張釋放個人獨特性風格，符合二姐喜愛簡單、俐落、帥氣的個性和穿衣風格，且「高級黑」也是二姐的最愛。

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