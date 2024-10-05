李到晛「隱藏家人」超大咖　錄節目震撼宣言：白種元是我親生爸爸

記者吳睿慈／台北報導

南韓料理節目《背包廚神白種元》第二季同樣由廚神白種元領軍，與深受觀眾喜愛的安普賢再次搭配，另加入新成員高庚杓、李壽根、許卿煥。有別於第一季的背包考驗，第二季器材待遇全面升級，專用背包車讓空間加大，帶著藝人上山下海，滿足委託人的需求，接受考驗做出一道道美味料理。

▲《背包廚神白種元2》再度由廚神白種元領軍。（圖／中天綜合台提供）



《背包廚神白種元2》將前往漁村、偏鄉學校、韓國國家代表選手村、高海拔韓國軍事分界線等地區，在不同地點進行極限料理，還要滿足委託人的需求，對此白種元表示：「其實自己蠻心驚膽戰的，因為也蠻久沒有做極限料理。」首集節目就迎來大難題，5人在一望無際且空曠的泥灘中製作料理，團隊因不熟悉環境所以狀況百出，像是備料時兵荒馬亂導致進度緩慢，最後以不屈不撓的精神與村民們的幫助下才順利收場，結束時，白種元才如釋重負地說：「雖然除了安普賢大家都是第一次配合，已經很不錯了，但是大家話太多，動作太慢了！」

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▲李到晛錄製《背包廚神白種元2》時，喊廚神白種元爸爸。（圖／中天綜合台提供）



一行人還前往空軍儀隊，巧遇入伍的藝人李到晛，眾人相見歡後，就投入料理奮戰中，埋頭苦幹的白種元還不忘嚴格控管眾人愛聊天的行為，最終順利上菜後，美味程度連李到晛都讚不絕口：「爸爸對不起，其實白種元才是我親生爸爸，藝名也打算改為白到晛！」

▼▲《背包廚神白種元2》在台開播。（圖／中天綜合台提供）



另一個任務是到偏鄉校區準備食材，而安普賢竟誤會白種元的話，導致做糖葫蘆時少了一種材料，差點導致無法挽回的失誤，靠著白種元力挽狂瀾，拯救了安普賢的甜點，當眾人看見孩子們吃得心滿意足時，心情才得以放鬆，還有小朋友捧場地說「就算帶著牙套我也要吃」、「現在多吃一點，這輩子只能吃到這一次了」。節目《背包廚神白種元2》10月6日起每週日晚間8點在中天綜合台36頻道播出。