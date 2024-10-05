ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李到晛「隱藏家人」超大咖　錄節目震撼宣言：白種元是我親生爸爸

記者吳睿慈／台北報導

南韓料理節目《背包廚神白種元》第二季同樣由廚神白種元領軍，與深受觀眾喜愛的安普賢再次搭配，另加入新成員高庚杓、李壽根、許卿煥。有別於第一季的背包考驗，第二季器材待遇全面升級，專用背包車讓空間加大，帶著藝人上山下海，滿足委託人的需求，接受考驗做出一道道美味料理。

▲▼李到晛「隱藏家人」超大咖　錄節目震撼宣言：白種元是我親生爸爸。（圖／中天綜合台提供）

▲《背包廚神白種元2》再度由廚神白種元領軍。（圖／中天綜合台提供）

《背包廚神白種元2》將前往漁村、偏鄉學校、韓國國家代表選手村、高海拔韓國軍事分界線等地區，在不同地點進行極限料理，還要滿足委託人的需求，對此白種元表示：「其實自己蠻心驚膽戰的，因為也蠻久沒有做極限料理。」首集節目就迎來大難題，5人在一望無際且空曠的泥灘中製作料理，團隊因不熟悉環境所以狀況百出，像是備料時兵荒馬亂導致進度緩慢，最後以不屈不撓的精神與村民們的幫助下才順利收場，結束時，白種元才如釋重負地說：「雖然除了安普賢大家都是第一次配合，已經很不錯了，但是大家話太多，動作太慢了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李到晛「隱藏家人」超大咖　錄節目震撼宣言：白種元是我親生爸爸。（圖／中天綜合台提供）

▲李到晛錄製《背包廚神白種元2》時，喊廚神白種元爸爸。（圖／中天綜合台提供）
  
一行人還前往空軍儀隊，巧遇入伍的藝人李到晛，眾人相見歡後，就投入料理奮戰中，埋頭苦幹的白種元還不忘嚴格控管眾人愛聊天的行為，最終順利上菜後，美味程度連李到晛都讚不絕口：「爸爸對不起，其實白種元才是我親生爸爸，藝名也打算改為白到晛！」

▲▼李到晛「隱藏家人」超大咖　錄節目震撼宣言：白種元是我親生爸爸。（圖／中天綜合台提供）

▼▲《背包廚神白種元2》在台開播。（圖／中天綜合台提供）

▲▼李到晛「隱藏家人」超大咖　錄節目震撼宣言：白種元是我親生爸爸。（圖／中天綜合台提供）

另一個任務是到偏鄉校區準備食材，而安普賢竟誤會白種元的話，導致做糖葫蘆時少了一種材料，差點導致無法挽回的失誤，靠著白種元力挽狂瀾，拯救了安普賢的甜點，當眾人看見孩子們吃得心滿意足時，心情才得以放鬆，還有小朋友捧場地說「就算帶著牙套我也要吃」、「現在多吃一點，這輩子只能吃到這一次了」。節目《背包廚神白種元2》10月6日起每週日晚間8點在中天綜合台36頻道播出。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

推薦閱讀

孫安佐金山遇大雨受困「愛車被水淹沒」　還原驚悚過程：人可能被沖走

孫安佐金山遇大雨受困「愛車被水淹沒」　還原驚悚過程：人可能被沖走

快訊／「小樂」吳思賢認愛：已交往兩年　自豪一秒解內衣：不穿最性感

快訊／「小樂」吳思賢認愛：已交往兩年　自豪一秒解內衣：不穿最性感

徐乃麟「罵賤風波」延燒！搭擋曾國城說話了　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真

徐乃麟「罵賤風波」延燒！搭擋曾國城說話了　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真

楊繡惠6字回應徐乃麟！直播遭酸「活該被人罵」：播出後就知道了

楊繡惠6字回應徐乃麟！直播遭酸「活該被人罵」：播出後就知道了

男歌手國道驚遇連環車禍！　「五台車撞一起」車頭全毀…傷勢曝光

男歌手國道驚遇連環車禍！　「五台車撞一起」車頭全毀…傷勢曝光

《黑白大廚》大師呂敬來是台灣籍　「中文採訪超流利」身份證曝光

《黑白大廚》大師呂敬來是台灣籍　「中文採訪超流利」身份證曝光

周杰倫深夜宣布「送演唱會門票」：沒經過公司同意　萬名網友暴動

周杰倫深夜宣布「送演唱會門票」：沒經過公司同意　萬名網友暴動

出道6年！25歲AV女優突宣布引退「床戲拍到緊急送醫」

出道6年！25歲AV女優突宣布引退「床戲拍到緊急送醫」

快訊／T-ara芝妍爆離婚了！斷開2年棒球選手尪　他曾被目擊喝酒到深夜

快訊／T-ara芝妍爆離婚了！斷開2年棒球選手尪　他曾被目擊喝酒到深夜

韓國女神南珉貞首談離婚　放話台灣男性有機會　生小孩也可以

韓國女神南珉貞首談離婚　放話台灣男性有機會　生小孩也可以

孫芸芸「20年前舊片」被挖出！　今昔對比網驚：不是同一張臉

孫芸芸「20年前舊片」被挖出！　今昔對比網驚：不是同一張臉

邊荷律「大巨蛋場邊道歉」全被拍！　真實反應萌翻網：好有禮貌

邊荷律「大巨蛋場邊道歉」全被拍！　真實反應萌翻網：好有禮貌

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐金山遇大雨受困「愛車被水淹沒」　還原驚悚過程：人可能被沖走

快訊／「小樂」吳思賢認愛：已交往兩年　自豪一秒解內衣：不穿最性感

徐乃麟「罵賤風波」延燒！搭擋曾國城說話了　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真

楊繡惠6字回應徐乃麟！直播遭酸「活該被人罵」：播出後就知道了

男歌手國道驚遇連環車禍！　「五台車撞一起」車頭全毀…傷勢曝光

《黑白大廚》大師呂敬來是台灣籍　「中文採訪超流利」身份證曝光

周杰倫深夜宣布「送演唱會門票」：沒經過公司同意　萬名網友暴動

出道6年！25歲AV女優突宣布引退「床戲拍到緊急送醫」

快訊／T-ara芝妍爆離婚了！斷開2年棒球選手尪　他曾被目擊喝酒到深夜

韓國女神南珉貞首談離婚　放話台灣男性有機會　生小孩也可以

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李到晛, 背包廚神白種元

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 遭百萬網紅錫蘭指「笑嘻嘻拆算命師台」！Joeman早料到　火速回應了
  2. 丟丟妹曝直播界黑暗面「有錢你沒命花」　勸戒年輕人：三思而後行
  3. 21年前緣分就註定！《搖滾教室》兩學生宣布訂婚　曝小演員近況：有群組
  4. 徐凱希抓包「合作方偷下廣告」！　罕見動怒：不要把人當白痴
  5. T-ara芝妍刪光前夫放閃照片！2年婚姻玩完認「離婚主因」：分居了
  6. 楊貴媚釜山探望已逝影展創辦人金智奭　「在那世界也要繼續拍好電影」
  7. 李到晛「隱藏家人」超大咖　錄節目震撼宣言：白種元是我親生爸爸
  8. 潘瑋柏遭楊丞琳虧身材胖！　走心喊：我們不是朋友了
  9. 安心亞遇遛鳥俠「嚇到不敢動彈」回神才放聲大哭　認乾哥爆曖昧情
  10. 比葉問還威！劉德華在機艙「1個打12個」　劉濤扮夫妻樂到心花開

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366