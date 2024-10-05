只唱3首歌…江蕙為國慶演出整夜沒睡！　彩排內幕曝光

記者蔡琛儀／台北報導

天后江蕙（二姐）即將在今晚出席國慶晚會演出，也是她封麥抗癌9年來第一場復出的演出活動，全台觀眾都引頸期盼天后歸來；二姐本人也相當慎重，一路從昨晚彩排到今凌晨，彩排結束回家後，對於演出要求完美的她，再次檢視並要求團隊加強所有演出的內容與細節，結果整夜未眠，因此她打算在今日演出結束後，再好好的補眠。

▲江蕙今晚將在國慶晚會獻唱3首歌。（圖／ETtoday資料照）

這次二姐的演出服裝，由設計師林莉打造，採用法國進口的鏤空亮片花網紗，並有抽象的牡丹花意象為圖騰，寓意國尊繁榮昌盛，家重富貴平安，人喜幸福吉祥的祝福意涵，也是在國慶日表達祝福之意；而牡丹花斗篷兩側的長長水袖，則象徵祝福遠遠流長之意。配戴的飾品則是Piaget伯爵與台灣品牌Redwood Jewelry豆葉珠寶。

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演出視覺則採用知名畫家吳繼濤的作品。吳繼濤1968⽣於台灣台南市，現為書畫創作者，作品多為台灣在地寫⽣，國立台北藝術⼤學美術學院專任教授，兼任東海⼤學美術研究所。本次演出是採傳統⽔墨，以台灣在地風景寫⽣的創作，模擬屏風呈現，還有⾶舞在樂⼿間的台灣蝴蝶。雖然目前二姐演出歌單仍是保密，但據了解應會有經典歌〈家後〉。