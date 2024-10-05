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結婚14年　黃國倫寇乃馨上海搬回台灣　宣布重大喜訊

記者葉文正／台北報導

近期黃國倫寇乃馨夫婦的短視頻流量爆增！只見夫妻倆透過短視頻喊話：「我們要幹件大事！如果你才華洋溢卻苦無舞台？那我們要的就是你！」

▲黃國倫寇乃馨宣布拍戲喜訊。（圖／寇乃馨提供）

▲黃國倫寇乃馨宣布拍戲喜訊。（圖／寇乃馨提供）

原來，素有「活動女王稱」號的寇乃馨，繼直播帶貨，再成為自媒體教學的明星導師後，近日宣佈又要勇敢「幹一件全新的大事」！這回主持人出身的寇乃馨，竟然要大跨界成為戲劇製作人！而且要拍攝的還是第一部在台灣本地製播，全力培養台灣新演員的高品質《直屏微短劇》！

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▲黃國倫寇乃馨宣布拍戲喜訊。（圖／寇乃馨提供）

▲黃國倫寇乃馨與戲劇團隊。（圖／寇乃馨提供）

黃國倫在視頻中宣布：這是一場勢不可擋的影視風暴！直屏劇時代已經來臨！寇乃馨說，她在一年多前就覺察到，在手機上觀賞一集只有短短1～2分鐘，兩小時就能看完100集的「直屏微短劇」，絕對會是接下來的流量風口！因為她自己常不自覺就一片接一片刷劇到天亮，連她身邊各行各業的閨蜜們，甚至是這些女企業家的老公們也全都被黏住，不分男女老少，個個對直屏短劇欲罷不能，目不轉睛。

▲黃國倫寇乃馨宣布拍戲喜訊。（圖／寇乃馨提供）

▲目前正在徵選新演員。（圖／寇乃馨提供）

根據商業媒體報導，2分鐘就看完一集的直屏「爽劇」，近年早已從大陸紅到美國，大受歡迎，讓人刷劇刷到上癮因為「直屏爽劇」的節奏緊湊，緊扣人性，劇情充滿刺激反轉，讓觀眾直飆多巴胺，忍不住想一直看下去！

寇乃馨說：「最近常聽人們討論台灣影劇市場的就業機會不夠多，我身邊熱愛戲劇的人才很多，但苦於演出機會常常只鎖定部分演員群，那為什麼我們不自己來創造更多演出機會呢？我們也可以勇於開創新的戲劇歷史！」

事實上，疫情過後，當許多藝人紛紛摩拳擦掌想進大陸發展，黃國倫寇乃馨倆夫妻卻反而放緩了跨海西進的步伐，因父母年邁需要陪伴照顧，寇乃馨和丈夫黃國倫決心搬離上海回到台北陪伴家人，不但把工作重心轉回台灣、也花心思裝潢台北新房。

夫妻倆回台灣深耕開課教學，教自媒體，教短視頻，教直播帶貨⋯把過去幾年在大陸拼搏訓練的本事一一帶回台灣傳授分享，寇乃馨的心願，就是把她長期在大陸努力有成的新媒體經驗，都毫不保留地回饋給台灣家鄉！

而近期，她的心願又升級了！她很驚喜地遇上了也有豐富新媒體經驗的《米奧傳媒》，當對方提出合作直屏劇的邀約，雙方一拍即合，決定攜手來打造台灣首部優質製作的直屏劇《穿越黑暗擁抱你》！
黃國倫夫婦表示，跨界籌拍的首部台灣自製直屏劇《穿越黑暗擁抱你》，劇情很刺激，有帥氣霸總的強制愛情，有高顏值女主角的又美又颯，有追凶推理的懸疑危險，還有虐渣復仇的打臉逆襲，可說是集合了爽劇必紅的各種爆點。

老婆當上了製作人，黃國倫二話不說出錢出力擔任出品人：「乃馨眼光很準，她看好的事，我當然必須支持到底！」黃國倫說，他的任務一直在鼓勵年輕人追夢！多年來他擔任許多音樂選秀節目的評審，為年輕人的音樂夢想助力，如今跨進戲劇界，也希望能成為伯樂，找到能演又會唱的千里馬！

這次黃國倫為老婆的新事業撐腰，出資擔任投資金主掛出品人，問他打算花多少錢挺老婆的夢想？他笑說：「哈哈，我已做好心理準備，大不了就忍痛賣掉幾把吉他來籌錢囉！

這第一部片，我們先自掏腰包來拼一把，打個樣版，但接下來預計會一部接一部拍，希望號召關心台灣文創的能人好友們，一起投入心力培養更多台灣好演員，好劇本，好作品！也歡迎有眼光的各界老闆投資共襄盛舉，因為這絕對會是有巨大流量，能回收豐碩的新賽道！」

過去這一年多來，身為基督徒的黃國倫和寇乃馨在全台的北中南，在東南亞，甚至遠到美國各地巡迴了近300場的福音分享音樂會，上帝常用環境的壓力來訓練他們夫妻倆成長！也不斷給他們新的任務挑戰！

如今，萬事具備，只欠東風！就是急需徵選出最適合的男女主角，要美要帥，還要非常能演！寇乃馨說：「這次選角，我們不要你是大明星，也不需要你有豐富演藝經驗，越自然，越真實，你越是個待打磨的原石越好！」廣邀歡迎有才華，有魅力，有戲劇天賦的追夢青年們，都來踴躍參與，發光發熱！

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