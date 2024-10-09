小孟老師／10月9日星座運勢　是誰可以準時下班？是牡羊！

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：增加事業版圖
感情：歡樂歡聚時刻
財運：輕鬆學習投資
幸運色：橙色
貴人：獅子
小人：巨蟹
工作：歡慶簽訂業績
感情：浪漫幸福回憶
財運：規律實現收益
幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：水瓶
工作：可以準備出發
感情：奢侈享樂美好
財運：瞭解財務需求
幸運色：金色
貴人：金牛
小人：魔羯
【土象星座】
工作：開展跨部合作
感情：溫馨幸福綻放
財運：善用資本工具
幸運色：大紅色
貴人：處女
小人：天蠍
工作：交出亮眼成績
感情：愛的浪漫氛圍
財運：追求長期回報
幸運色：紅色
貴人：雙魚
小人：獅子
工作：進度順利超前
感情：愛的冒險旅程
財運：審慎評估方案
幸運色：紫色
貴人：魔羯
小人：天秤
【水象星座】
工作：腦筋特別靈光
感情：溫暖中的擁抱
財運：提高資產收益
幸運色：棕色
貴人：射手
小人：處女
工作：有效管理情緒
感情：深情永恆守候
財運：控制投資情緒
幸運色：棕色
貴人：雙子
小人：射手
工作：節省會議時間
感情：美夢如願成真
財運：規避投資風險
幸運色：藍色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
【火象星座】
工作：可以準時下班
感情：彼此溫馨相伴
財運：調整收入支出
幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：雙子
工作：進修時刻到來
感情：相互合諧愛情
財運：開發新型產品
幸運色：棕色
貴人：天秤
小人：雙魚
工作：自我學習成長
感情：溫馨浪漫相伴
財運：思考邀約項目
幸運色：卡其色
貴人：水瓶
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響