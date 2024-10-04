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依依、史丹利隔空互撕！　她吐槽無聊：不知該同情哪個點

記者王靖淳／綜合報導

雙胞胎依依和前夫史丹利在去年宣布離婚，不過最近雙方隔空發文互撕，一來一往向對方喊話，受到外界討論及關注。為此，網紅陳沂今（4）日就在臉書發文評論此事，她認為兩人吵的都是無聊事，並吐槽依依文筆差又不知所云，同時也直言：「看了完全不知道該同情哪個點。」

▲▼陳沂、依依。

▲陳沂發文評論依依與史丹利隔空互撕的爭議。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

陳沂認為，依依與前夫史丹利的糾紛內容實在無聊，她希望趁機教育女孩們，結婚並不是為了讓老公養，而是應該自己賺錢。她指出，「自己賺錢不是很正常的事嗎？」並認為進入婚姻不應抱著「挖礦」的心態，期待從配偶身上獲得經濟利益，若離婚後沒有得到期望中的財產，應該反思自己而非責怪他人。

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▲▼陳沂、依依。

▲依依去年宣布離婚。（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎依依佩佩的依依）

陳沂最後還以幽默的方式表示，依依可以考慮聘請她代為撰寫發文，避免因文筆差而無法清晰表達。她認為，依依在面對爭議時不該親自發文回應，因為每次發文似乎都讓事件變得更加模糊，讓人無法清楚同情的重點，「我是覺得依依更重要的是，不要再自己發文回應。文筆差又不知所云，看了完全不知道該同情哪個點。可以考慮付錢找我幫妳。」

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雙胞胎依依, 史丹利, 離婚, 陳沂

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