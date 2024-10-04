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女神林岱縈遇颱風　隨身家當全飛了！

記者葉文正／台北報導

強烈颱風山陀兒來襲，「零死角女神」林岱縈，原訂計畫一連三天要南下高雄為代言紅心字會拍攝公益廣告及2025年曆進行拍攝，因抵達高雄後發現風雨逐漸增強，為顧及團隊工作人員安全，趕在交通停駛前，又將整個拍攝團隊移師回台北，場景也改轉到棚內搭景。

▲林岱縈個性相當迷糊。（圖／紅心字會提供）

▲林岱縈個性相當迷糊。（圖／紅心字會提供）

一陣忙亂下，竟讓她把隨身包、行動電源、充電線、皮夾等物品，分別在不同時間遺落在飯店、計程車上及餐廳，就連隨身保平安用的護身符，也都掉落在飯店的床頭，遭工作團隊笑說是，颱風一來，林岱縈的隨身物品「全飛了！」不過，幸好她還記得我們工作人員總人數有多少人。

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▲林岱縈個性相當迷糊。（圖／紅心字會提供）

▲林岱縈為公益拍廣告。（圖／紅心字會提供）

拍攝過程中，迷糊事仍不斷傳出，先是冒著風雨大包小包的領著一行人狼狽到達位在工業區的攝影棚，她又沒注意門牌號碼，連著三次錯跑不同棟的大樓，都是上了樓按電鈴後，才知道跑錯地方，然後在大隊人馬扛著行李箱下樓，林岱縈還打包票說，就是這裡沒錯，我來過，結果還是跑錯地方。

經過一陣折騰，正式開拍後還因為她少帶了長褲跟球鞋，現場的工作人員只好當場「脱褲」、「脫鞋」給她，林岱縈竟然還對把褲子借給她穿的女性工作人員說，「妳下半身包圍巾的樣子，比我還性感！」不過對於這次拍攝，共有16套不同風格造型，服裝還請到知名設計師胡俊丞、王子欣等人，為其量身訂製，她也對於成本抱持高度期待。

林岱縈說，我身邊的人都說我是糊塗到已經是達到神的等級，經常忘東忘西，我閨蜜私下給我取了「闖禍王兼麻煩製造機」，她還要曾為了我爬氣窗把反鎖的門打開、翻箱倒櫃四處找工作過程中遺漏的東西等；就連收工後，也遇到電梯故障，一行人只好從11樓往下走到1樓，林岱縈還安慰大家，幸好是往下，不是要爬上11樓。這次拍攝，雖然過程中搞笑事情不斷發生，但林岱縈，還是一直關注颱風的情況，並時刻與家人及親友保持聯絡，也提醒大家及粉絲要注意安全，希望大家一切平安。

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