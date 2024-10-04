周興哲當空少「帥照曝光」！　竟被劉德華當眾點名

記者蔡琛儀／台北報導

周興哲即將於年底推出新專輯，迎接出道10週年，日前他為劉德華（華仔）主演、他自己也有參演的電影《危機航線》做了主題曲〈明天我在你身邊〉，更受邀於上週飛往北京參加電影首映會，與劉德華、劉濤等人相見歡，在首映會上還被華仔欽點玩遊戲，主動拉周興哲手出列，周興哲直呼：「Andy哥是我們所有藝人的典範，這次可以合作參與電影演出真的很榮幸！」

▲▼周興哲（右二）為電影《危機航線》做了主題曲〈明天我在你身邊〉。（圖／星空飛騰提供）

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周興哲在《危機航線》裡飾演空少，雖然戲份不多，但他為此還是提前接受為期四周的空服員訓練，務必將角色飾演的唯妙唯肖，他本人也笑說，「現在坐飛機，都很清楚空姐空少接下來要做什麼。」他也分享在受訓期間，體驗了三種不同程度亂流下的飛行，讓他有一陣子很害怕搭飛機。

此外，周興哲也回憶起拍攝過程，因為是在棚內搭建1:1大小的A380飛機場景，有次爆破時，因為很大聲，嚇到正在一旁待戲的他；而他在電影中見義勇為保護了身邊的人，歌曲〈明天我在你身邊〉由他譜曲、吳易緯填詞，金曲獎最佳專輯製作人得主陳君豪操刀製作，打造成一首正能量歌曲。

▲周興哲在電影《危機航線》中飾演空少。（圖／星空飛騰提供）