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尹馨遭莊凱勛家暴扯髮拖行　《鬼們》曹佑寧英雄救美嚴懲惡男

記者蕭采薇／台北報導

曹佑寧這次在新片《鬼們之蝴蝶大廈》再展帥氣英姿，為了保護被家暴的尹馨母女檔，不惜與亡命之徒莊凱勛抱頭互毆，激烈肉搏，場面十分火爆，曹佑寧甚至把莊凱勛「強壓」在桌上，讓一旁的尹馨與小女孩淒厲尖叫聲不斷，場面驚悚到令人看得心驚膽顫。

▲曹佑寧在新片《鬼們之蝴蝶大廈》中飾演代班管理員小梁，幫助尹馨脫離莊凱勛的家暴。（圖／劇匯文創提供）

▲曹佑寧在新片《鬼們之蝴蝶大廈》與莊凱勛扭打。（圖／劇匯文創提供）

曹佑寧這次在新片中飾演蝴蝶大廈的代班管理員小梁，負責幫爺爺梁伯（馮淬帆飾演）處理大廈的所有事務。由於大廈詭異事件不斷，剛搬來的租客陳薇（尹馨飾演）遲遲無法適應，也引起小梁的特別關照，不時上門關心，也會幫她照顧女兒雅雅，兩人越走越近，似乎超越管理員與租客的關係。

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▲曹佑寧在新片《鬼們之蝴蝶大廈》中飾演代班管理員小梁，幫助尹馨脫離莊凱勛的家暴。（圖／劇匯文創提供）

▲曹佑寧在片中幫尹馨照顧女兒雅雅。（圖／劇匯文創提供）

與此同時，莊凱勛飾演的許國輝發現了陳薇的藏身之處，企圖想把女兒雅雅帶走，但陳薇死命不肯，遭到許國輝暴力拖行。就在陳薇命懸一線之際，小梁驚險趕到，英雄救美般拯救出陳薇，讓她順利脫逃，自己則是與許國輝拳腳交鋒。

▲曹佑寧在新片《鬼們之蝴蝶大廈》中飾演代班管理員小梁，幫助尹馨脫離莊凱勛的家暴。（圖／劇匯文創提供）

▲莊凱勛拍攝時來真的，兇狠拽尹馨頭髮。（圖／劇匯文創提供）

回想起這段驚險的暴力戲，曹佑寧仍心有餘悸，因為當下拍攝時，導演為求真實，完全沒有讓兩人事先套招，「還好凱勛哥有經驗，所以我們都沒有受傷，真的非常逼真！」第一次與曹佑寧對打的莊凱勛則表示，可以感覺到他運動員的爆發性，「他情緒來的時候，真的就是來真的，但一喊卡以後，又會趕緊來關心你有沒有受傷。」他認為曹佑寧「是個非常誠懇有溫度的演員。」

▲曹佑寧在新片《鬼們之蝴蝶大廈》中飾演代班管理員小梁，幫助尹馨脫離莊凱勛的家暴。（圖／劇匯文創提供）

▲陳薇不斷遇到詭異事件，向代班管理員小梁求助。（圖／劇匯文創提供）

有別於以往帥氣、溫柔、零死角的正向暖男，曹佑寧這次的角色的心理狀態更加深層、複雜，因為背負著一些過往與故事，跟以前的角色不太一樣，他說：「我要演陽光，但心裡面還是有很多東西跟情緒。」所以在表情與肢體表現上都有很多細微的揣摩。除了在本片有不同於以往的角色詮釋外，曹佑寧也希望可以挑戰莊凱勛在本片的角色，「凱勛哥賦予這個角色非常強大的生命，所以看他演的這麼過癮，我其實也想挑戰看看！」

▲曹佑寧在新片《鬼們之蝴蝶大廈》中飾演代班管理員小梁，幫助尹馨脫離莊凱勛的家暴。（圖／劇匯文創提供）

▲曹佑寧在新片《鬼們之蝴蝶大廈》，幫助尹馨脫離莊凱勛的家暴。（圖／劇匯文創提供）

另外，曹佑寧與本片中有最多對手戲的尹馨，私下關係亦師亦友，曹佑寧不好意思地說，一開始覺得她（尹馨）很嚴肅，不太敢跟她說話，「尹馨姐在拍戲的過程當中非常認真，一直在角色的狀態裡面，所以我跟著她很快就能進入狀況。」他也因此跟尹馨學到了非常多表演的技巧。

▲曹佑寧在新片《鬼們之蝴蝶大廈》中飾演代班管理員小梁，幫助尹馨脫離莊凱勛的家暴。（圖／劇匯文創提供）

▲小梁對陳薇似乎有超出管理員與租客的情誼。（圖／劇匯文創提供）

《鬼們之蝴蝶大廈》集結了多位影壇的實力派演員，除了金獎影后尹馨外，新生代男神曹佑寧、實力派男星莊凱勛、天才童星白潤音，資深戲骨馮淬帆、蔡振南還有兩大鬼后曾莞婷與安心亞，以及驚悚女王何超儀與「鬼后」白靈的加持，《鬼們之蝴蝶大廈》將於11月1日上映。

 

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鬼們, 蝴蝶大廈, 鬼們之蝴蝶大廈, 曹佑寧, 尹馨, 莊凱勛

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