不顧董仔已婚身分　八弟開撩「我屬於妳」

記者葉文正／台北報導

公視台語台綜藝實境節目《廣告START》，六位「廣告實習生」吳怡霈、宇珊、董仔、蕭志瑋八弟、視網膜、Leo王，開始一連串廣告能力的試煉，甚至直接面對人群到夜市叫賣，對六位「I人」廣告實習生來說，更是一大考驗，而這也引起網友熱烈討論，「敲碗期待第二集」、「內容有趣好笑」、「看大家激發創意令人讚嘆！」

▲董仔(中)、八弟(左)與Leo王到彰化庇護農場，體驗一日農場工作。（圖／公視台語台提供）

經過整天的密集訓練，六位實習生第一站由董仔、八弟、Leo王三人到彰化八卦山，三人收到幕後BOSS給的任務，在出發找委託人之前，要完成三人的隊旗跟Slogan。正當董仔為Slogan而苦惱，打算從生肖來發想，詢問Leo王：「你屬什麼？」在旁的八弟馬上回董仔：「我屬於你！」突如其來的撩妹語錄讓董仔面露羞澀：「我們兩個都戴戒指了，是在幹嘛啦。」最後三人在吵鬧中取好隊名「三小福」，希望「三小福氣，給你滿意」，準備出發迎接他們廣告生涯的第一位客戶。

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▲農場工作真的不容易。（圖／公視台語台提供）

「三小福」董仔、八弟、Leo王到彰化庇護農場，等著他們的是一群充滿活力的身障小朋友，小朋友們很熱情想表演展現自己的專長，外表冷酷的Leo王也被他們的單純而感染，「有時候真的會忘記一些單純的事情，他覺得很好玩，我好像也覺得好玩。」

為更了解委託主的經營理念，董仔、八弟、Leo王跟著小朋友們體驗一日農場工作，到雞舍撿蛋、摘無花果、自然堆肥、獨居老人送餐等等。八弟自告奮勇負責送便當給獨居老人，他碰到一位看不到也聽不見的阿嬤，一開始八弟不知道怎麼互動，「阿嬤很有趣，雖然看不見、聽不到，但是她會一直講話、一直分享，對我來說，不覺得她可憐，我覺得她反而是最強阿嬤！」

第一次參與外景實境節目的Leo王，自告奮勇當司機開著「廣告START」公司車，與董仔、八弟下班正準備抵達住宿處時，車子上方卻不小心將整片燈串勾下來，當下董仔非常緊張，「燈泡直接掉下來，我真的用最快的速度解開安全帶、開車門看，我想說完蛋了。」事後八弟哭笑不得地說：「是災難現場，當下以為是廟會，聲音乒乒乓乓，重點是Leo王還不踩煞車，一直衝。」當下老神在在的Leo王，不知道自己闖禍，以為製作單位放鞭炮來迎接，「我真的到下車才發現不是鞭炮。」



在整天的農場體驗後，「三小福」收到委託的任務：不到24小時時間內，要完成無花果乾包裝袋設計及拍攝庇護農場公益廣告。三人熬夜討論腳本與包裝設計圖，在經歷14小時結束第一天實習工作，八弟眼神渙散，「這什麼廣告人的生活？我錄這麼多爬山的外景，還沒有這麼累，廣告人真的是用新鮮的肝換。」