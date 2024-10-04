ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

不顧董仔已婚身分　八弟開撩「我屬於妳」

記者葉文正／台北報導

公視台語台綜藝實境節目《廣告START》，六位「廣告實習生」吳怡霈、宇珊、董仔、蕭志瑋八弟、視網膜、Leo王，開始一連串廣告能力的試煉，甚至直接面對人群到夜市叫賣，對六位「I人」廣告實習生來說，更是一大考驗，而這也引起網友熱烈討論，「敲碗期待第二集」、「內容有趣好笑」、「看大家激發創意令人讚嘆！」

▲董仔、八弟與Leo王到彰化庇護農場，體驗一日農場工作。（圖／公視台語台提供）

▲董仔(中)、八弟(左)與Leo王到彰化庇護農場，體驗一日農場工作。（圖／公視台語台提供）

經過整天的密集訓練，六位實習生第一站由董仔、八弟、Leo王三人到彰化八卦山，三人收到幕後BOSS給的任務，在出發找委託人之前，要完成三人的隊旗跟Slogan。正當董仔為Slogan而苦惱，打算從生肖來發想，詢問Leo王：「你屬什麼？」在旁的八弟馬上回董仔：「我屬於你！」突如其來的撩妹語錄讓董仔面露羞澀：「我們兩個都戴戒指了，是在幹嘛啦。」最後三人在吵鬧中取好隊名「三小福」，希望「三小福氣，給你滿意」，準備出發迎接他們廣告生涯的第一位客戶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲董仔、八弟與Leo王到彰化庇護農場，體驗一日農場工作。（圖／公視台語台提供）

▲農場工作真的不容易。（圖／公視台語台提供）

「三小福」董仔、八弟、Leo王到彰化庇護農場，等著他們的是一群充滿活力的身障小朋友，小朋友們很熱情想表演展現自己的專長，外表冷酷的Leo王也被他們的單純而感染，「有時候真的會忘記一些單純的事情，他覺得很好玩，我好像也覺得好玩。」

為更了解委託主的經營理念，董仔、八弟、Leo王跟著小朋友們體驗一日農場工作，到雞舍撿蛋、摘無花果、自然堆肥、獨居老人送餐等等。八弟自告奮勇負責送便當給獨居老人，他碰到一位看不到也聽不見的阿嬤，一開始八弟不知道怎麼互動，「阿嬤很有趣，雖然看不見、聽不到，但是她會一直講話、一直分享，對我來說，不覺得她可憐，我覺得她反而是最強阿嬤！」

第一次參與外景實境節目的Leo王，自告奮勇當司機開著「廣告START」公司車，與董仔、八弟下班正準備抵達住宿處時，車子上方卻不小心將整片燈串勾下來，當下董仔非常緊張，「燈泡直接掉下來，我真的用最快的速度解開安全帶、開車門看，我想說完蛋了。」事後八弟哭笑不得地說：「是災難現場，當下以為是廟會，聲音乒乒乓乓，重點是Leo王還不踩煞車，一直衝。」當下老神在在的Leo王，不知道自己闖禍，以為製作單位放鞭炮來迎接，「我真的到下車才發現不是鞭炮。」


在整天的農場體驗後，「三小福」收到委託的任務：不到24小時時間內，要完成無花果乾包裝袋設計及拍攝庇護農場公益廣告。三人熬夜討論腳本與包裝設計圖，在經歷14小時結束第一天實習工作，八弟眼神渙散，「這什麼廣告人的生活？我錄這麼多爬山的外景，還沒有這麼累，廣告人真的是用新鮮的肝換。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

推薦閱讀

獨家／徐乃麟颱風天與王雷直播　重申自己沒有錯　不再與楊繡惠同台

獨家／徐乃麟颱風天與王雷直播　重申自己沒有錯　不再與楊繡惠同台

柯以柔離婚7年認愛曬甜照！　前夫郭宗坤「罕連發2長文」吐心聲

柯以柔離婚7年認愛曬甜照！　前夫郭宗坤「罕連發2長文」吐心聲

柯以柔迎45歲甜蜜合照男友！　曝生日驚喜：是我一直想要的

柯以柔迎45歲甜蜜合照男友！　曝生日驚喜：是我一直想要的

E奶通靈少女「飄哥」竟有宮廟　宮主身份提醒信徒磁場不乾淨

E奶通靈少女「飄哥」竟有宮廟　宮主身份提醒信徒磁場不乾淨

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

吳彥祖岳父逝世！享壽70歲…「史上任期最長」拉斯維加斯凱薩宮總裁

吳彥祖岳父逝世！享壽70歲…「史上任期最長」拉斯維加斯凱薩宮總裁

《天才衝衝衝》PO嘉賓大合照！「不見楊繡惠」網找翻…傳一刀不剪播

《天才衝衝衝》PO嘉賓大合照！「不見楊繡惠」網找翻…傳一刀不剪播

雷／白種元《黑白大廚》撿廚餘吃！　原因曝光網推爆：成功不是沒原因

雷／白種元《黑白大廚》撿廚餘吃！　原因曝光網推爆：成功不是沒原因

愷樂認了「育兒沒有颱風假」！　曬陪玩影片網刷一排朝聖

愷樂認了「育兒沒有颱風假」！　曬陪玩影片網刷一排朝聖

日本男神結婚了！　妻子是星二代女星…同時宣布懷孕

日本男神結婚了！　妻子是星二代女星…同時宣布懷孕

《黑白大廚》大師呂敬來是台灣籍　「中文採訪超流利」身份證曝光

《黑白大廚》大師呂敬來是台灣籍　「中文採訪超流利」身份證曝光

吳慷仁表態後首發文！　關心風災「多加小心」邵雨薇同步打破沉默

吳慷仁表態後首發文！　關心風災「多加小心」邵雨薇同步打破沉默

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

獨家／徐乃麟颱風天與王雷直播　重申自己沒有錯　不再與楊繡惠同台

柯以柔離婚7年認愛曬甜照！　前夫郭宗坤「罕連發2長文」吐心聲

柯以柔迎45歲甜蜜合照男友！　曝生日驚喜：是我一直想要的

E奶通靈少女「飄哥」竟有宮廟　宮主身份提醒信徒磁場不乾淨

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

吳彥祖岳父逝世！享壽70歲…「史上任期最長」拉斯維加斯凱薩宮總裁

《天才衝衝衝》PO嘉賓大合照！「不見楊繡惠」網找翻…傳一刀不剪播

雷／白種元《黑白大廚》撿廚餘吃！　原因曝光網推爆：成功不是沒原因

愷樂認了「育兒沒有颱風假」！　曬陪玩影片網刷一排朝聖

日本男神結婚了！　妻子是星二代女星…同時宣布懷孕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

董仔, 八弟

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 女神林岱縈遇颱風　隨身家當全飛了！
  2. 楊繡惠自稱「三重楊丞琳」　被籃籃糾正應該是這個人
  3. 郁方聚會4女星「台離婚率看照片就知」　心疼黃嘉千：可當婚姻教材
  4. 28幅世界名畫爆爭議！X光鑑定《戴珍珠耳環的少女》　驚見藏400年秘密
  5. 不顧董仔已婚身分　八弟開撩「我屬於妳」
  6. 郭鬼鬼搭小黃「遇司機飆車」！　狂快慢切換超無奈：想吐
  7. 林逸欣「雙胞胎姊妹」曝光！　罕見合體網驚：長得一模一樣
  8. 專訪／韓哥大讚台灣KTV牛肉麵「米其林的美味」　揪桂綸鎂加入《玩命關頭》
  9. 大元為凍卵調理身體　炸物珍奶照吃喝
  10. 颱風過後「路邊撿到土虱」！　吳淑敏傻眼曝畫面：今天最扯

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366