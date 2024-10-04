大元為凍卵調理身體　炸物珍奶照吃喝

記者葉文正／台北報導

與鼓鼓熱戀10年、今年初在演唱會上被求婚的大元（林艾璇）愛情事業雙豐收，即將接下輕纖品牌goiae果葉康普茶的最新代言！大元去年自曝凍卵規劃，如今終於提上日程，為了凍卵調理近一年，竟讓她有意外收穫！

▲大元坦言維持好身材要有方法。（圖／惟真國際）

這一年大元為了凍卵一直在調理身體，期間除了看中醫調體質，她也非常注重自身的新陳代謝，大元坦言其實有許多廠商都朝她拋出過橄欖枝，但為了讓卵子可以擁有最好的狀態，她最終選擇了更天然、更健康，且標榜使用「台灣在地」南投魚池鄉茶葉的果葉康普茶作為自己的日常輔助品。

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▲大元為凍卵預備中。（圖／惟真國際）

雖然為了凍卵正在調養中，但身為藝人還是得維持身材，被問及控制體態最難的點是什麼時，大元秒答：「吃的！我熱愛所有炸物和奶類手搖飲，尤其是珍奶！真的太好喝了。」

▲大元有窈窕身材。（圖／惟真國際）

但開始調理身體後，竟意外發現一個月瘦了3kg，大元直呼：「賺到了！」她表示自己是嚴重水腫體質，只要前一天吃太鹹或是睡不夠，起床時臉和眼睛就會浮腫得很明顯，而且只要在外面工作一整天或要出國就容易便秘，但現在有果葉康普茶，水腫的問題好了非常多，更是很久沒體會過便祕的感覺了，大元也笑說：「之前很害怕打了排卵針後水腫消太慢會影響後續工作，現在好像不用擔心了。」

和許多女生的困擾一樣，大元表示自己大腿外側和腰間特別容易胖，只要多吃幾口澱粉，下半身就會很明顯圓起來，但自己太愛吃、節食減肥也很不健康，因此只能靠運動努力維持身材，「但再怎麼動成效還是有限，我是靠康普茶才突破卡了很久的瓶頸期！也更不容易復胖了。」