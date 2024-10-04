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郁方聚會4女星「台離婚率看照片就知」　心疼黃嘉千：可當婚姻教材

記者蔡宜芳／綜合報導

女星黃嘉千和前夫夏克立的離婚官司打了2年，終於在8月劃下句點。而她的好友郁方4日在社群分享聚會照，除了直言黃嘉千的經歷可以作為「婚姻教材」，更指出「台灣離婚率看照片就知道」。

▲▼黃嘉千、夏克立。（圖／記者黃克翔、黃宥寧攝）

▲黃嘉千在8月結束和夏克立的離婚官司。（圖／資料照／記者黃克翔、黃宥寧攝）

郁方形容比莉、于美人以及高怡平都是「人間清醒」的象徵，她一一分析好友們的專長，「美人姐剛剛畢業宗教研究所，對於宗教有獨到的見解，對於我們心靈層面成長有很大的幫助；怡平姐更是活得通透，任何難題在她眼裡瞬間迎刃而解切中要害；比莉姐的智慧更是直接讓我們笑納。」

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郁方也特別提到聚會是由黃嘉千請客，「她的人生經歷真的值得大書特書，可作為下一代的婚姻教材。」由於在座五人除了她和高怡平，其他人都已經離婚，對此，郁方也幽默表示：「台灣離婚率高於百分之50看照片就知道。」

▲▼郁方聚會4女星「台離婚率看照片就知」。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

▲高怡平（左起）、比莉、郁方、黃嘉千聚會照。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）

【郁方全文】

就是得要不定期的接受高端知識洗禮
不管是比莉姐，美人姐，還是怡平姐，都堪稱是人間清醒

美人姐剛剛畢業宗教研究所，對於宗教有獨到的見解。
對於我們心靈層面成長有很大的幫助
怡平姐更是活得通透，任何難題在她眼裡瞬間迎刃而解切中要害
比莉姐的智慧更是直接讓我們笑納

但做為今天最主要的金主黃嘉千，她的人生經歷真的值得大書特書
可作為下一代的婚姻教材
說了這麼多，我就問。
美人姐有事提前離席
哪位高手可以幫我們P圖合照呢？哈哈哈哈
#餐廳必須是101呀
#台灣離婚率高於百分之50看照片就知道
#回應踴躍_現在開放各位粉絲高手自由P圖_限演藝圈_唯一前提是必須維持離婚率百分之50的恐怖平衡…

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關鍵字

郁方, 黃嘉千, 于美人, 高怡平, 比莉

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