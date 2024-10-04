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11月赴日選美「遭吐槽根本不美」！　小A辣高EQ反擊酸民

記者王靖淳／綜合報導

網紅小A辣平時用心經營YouTube頻道，同時也不吝嗇在社群與網友互動，日前他代表台灣前往泰國參加「蒂芬妮國際皇后小姐（Miss International Queen）」選美比賽，最近更發文透露下個月要到日本參加選美，不過卻遭出現酸民寫下吐槽留言。為此，小A辣也直球回擊對方，完美展現高EQ。

▲▼小A辣（圖／翻攝自Instagram／ala780705）

▲小A辣發文透露11月將到日本選美。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）

小A辣對於網友提出的「上次輸了為什麼還要選？根本不美」的負面評語，以積極心態回應，表達自己對挑戰與挫折的看法。小A辣表示：「做事情不能這樣啊，難道因為失敗就退縮嗎？」他強調，無論是做生意還是談戀愛，都會遇到挫折，但不能因此放棄。展現了他對參賽決心的堅定，也向外界傳遞面對失敗的正向態度。

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▲▼小A辣（圖／翻攝自Instagram／ala780705）

▲小A辣回覆酸民的留言。（圖／翻攝自Instagram／ala780705）

對於此次再度參加選美比賽，小A辣在文中流露出充滿信心與期待的語氣，這樣積極向上的態度也贏得不少粉絲的支持與鼓勵，大家紛紛為他加油打氣，寫下「期待」、「加油」、「好漂亮」、「小A辣就是讚啦」、「期待大放光彩」等留言，希望他在選美舞台上能再次展現自我。

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