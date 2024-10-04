直擊／(G)I-DLE舒華2度返鄉攻蛋！台下突大喊　她聲音狂抖：你讓我好緊張…

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團(G)I-DLE帶著最新巡演「I-DOL」來到台灣，一連3天開唱，4日在台北小巨蛋揭開演唱會序幕，5人以歌曲〈Super Lady〉伴隨著女王氣勢登場，小娟大喊一聲「台北，準備好了嗎」，全場萬人尖叫聲掀頂。只是難得回到家鄉開唱的舒華，她難掩緊急感，連自我介紹時聲音都在顫抖，自虧：「好緊張！」

▲(G)I-DLE二度在台開唱。（圖／讀者提供）

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(G)I-DLE二度來到台灣開唱，隊長小娟高亢嗓音揭開演唱會序幕，5位女王從2樓舞台慢慢下降，戴著華麗的皇冠帽子，帥氣現身一連帶來〈Super Lady〉、〈Revenge〉、〈LATATA〉3首歌，其中，小娟把頭髮剪到耳上，造型驚豔全場。

▲(G)I-DLE二度在台開唱。（圖／讀者提供）

她們原訂在台只唱2唱，台灣粉絲很給力，票券秒殺，於是主辦單位4日再加開一場，去年在台北流行音樂中心開唱，今年場地升級到台北小巨蛋，人氣加倍，葉舒華感謝歌迷的支持，她感動表示：「我只能說，你們很講義氣，今天是追加場，謝謝你們讓我們再多唱一場。」

演唱會場館規模更大，薇娟熱情打招呼：「因為是台北的演出，感覺大家更興奮了，聽說大家等了很久是真的嗎？」全場尖叫回應她，Minnie也感動說：「終於迎來台北首日演出，這是我們第二次在台北舉辦演唱會，場地變大了！」她用中文「很大」表達驚訝的心情，反應很可愛。

▲▼(G)I-DLE二度在台開唱。（圖／讀者提供）

成員輪流自我介紹，最後壓軸則為舒華，只是她難掩緊張情緒，尤其是開場時影片即將播完時，台下突然有男生大喊「葉舒華」，使得她剛整理完的心情又重新湧上，她笑喊：「剛剛有個男生叫我名字，是你是不是？謝謝你，讓我好緊張喔！」她連聲音都在顫抖，稱起笑容表示：「沒關係，我現在越來越放鬆了！」繼續帶來精彩演出。

▲▼舒華返鄉開唱難掩緊張。（圖／讀者提供）