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張蘭搭機坐輪椅「怕被黑粉說報應」　正能量發言反遭陸網嗆：虛偽

記者張筱涵／綜合報導

張蘭日前上傳一段1分27秒的影片，可見拍攝背景在機場，她坐在輪椅上且以圍巾包住頭，開頭就坦承「雖然坐輪椅，也不想拍這個影片，因為也怕黑粉說是報應」，後續上飛機後再度闡述人生觀，說要傳遞正能量，但不被網友買單。

▲▼張蘭。（圖／翻攝自微博／星综屏影）

▲張蘭原本不想錄影，怕被黑粉說是報應。（圖／翻攝自微博／星综屏影）

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張蘭日前為了從深圳趕到北京參加旗下公司活動，無奈因為太過操勞，膝蓋出現腫痛情形，因此到機場後坐上輪椅請地勤人員協助，被推往登機的過程透過自拍影片記錄並說：「雖然坐輪椅，也不想拍這個影片，因為也怕黑粉說是報應。」回想上次坐輪椅已經是10幾年前的事情，當時也是膝蓋出狀況。

上機後，張蘭再次談起有可能會被黑粉說是報應一事：「但是那是個別的人，大多數人都是透過蘭姐的行為舉止來激勵別人。」她認為自己做的是服務業，365天無休就是要向外界傳遞正能量，也願意跟員工們同甘共苦、共患難、共進共退。

▲▼張蘭。（圖／翻攝自微博／星综屏影）

▲張蘭說自己想當傳遞正能量的人。（圖／翻攝自微博／星综屏影）

然而，大陸網友對張蘭最後的正能量發言完全不買單，「這傳遞什麼正能量了？在直播間說那些沒有底線的話，就只是想要熱度」、「老巫婆的報應」、「都是妳自己做的，妳還需要人家黑嗎？妳都是自己黑自己」、「舉頭三尺有神明」、「虛偽的正能量」、「嘴巴不放過別人，還是低調一點好」。

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