小孟老師／10月7日星座運勢　給獅子伴侶一個大擁抱！

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：確保可靠負責
感情：傾聽關注對方
財運：加強投資策略
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：魔羯
工作：持續保持耐性
感情：同心協力浪漫
財運：選擇可靠理財
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：金牛
工作：善於改進調整
感情：從朋友到愛人
財運：掌握市場趨勢
幸運色：亮紅色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
【土象星座】
工作：舉行部門會議
感情：相互支持力量
財運：建立強大人脈
幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：牡羊
工作：解釋專案內容
感情：浪漫中的驚艷
財運：交給伴侶理財
幸運色：亮紅色
貴人：水瓶
小人：獅子
工作：期待升官加薪
感情：快樂時光歡聚
財運：網拍賺零用錢
幸運色：玫瑰色
貴人：牡羊
小人：天蠍
【水象星座】
工作：放下心中糾結
感情：相互靠近的愛
財運：財富持續增長
幸運色：黑色
貴人：天蠍
小人：雙子
工作：航向更好未來
感情：浪漫氛圍感受
財運：謹慎分析公司
幸運色：金色
貴人：射手
小人：巨蟹
工作：重要合約簽訂
感情：放下舊有情緒
財運：進行市場分析
幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：射手
【火象星座】
工作：培養保持激情
感情：美好回憶浪漫
財運：關注財務狀況
幸運色：玫瑰色
貴人：雙魚
小人：處女
工作：充分發掘潛力
感情：投入愛人懷裡
財運：超前佈局市場
幸運色：橙色
貴人：雙子
小人：天秤
工作：負責任的態度
感情：願意遷就對方
財運：關注公司財務
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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