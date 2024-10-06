小孟老師／10月6日星座運勢　你是笑話冠軍嗎？水瓶座上啊

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：積極迅速處理

感情：為對方說笑話

財運：收益多有波動

幸運色：紫色

貴人：巨蟹

小人：天秤

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雙子座

工作：善用工具效能

感情：少點不苟言笑

財運：謹慎決策發展

幸運色：亮紅色

貴人：處女

小人：雙魚

天秤座

工作：細節做到完美

感情：享受獨自生活

財運：瞭解滿足市場

幸運色：黑色

貴人：魔羯

小人：雙子

【土象星座】

魔羯座

工作：出現工作倦怠

感情：共同譜寫幸福

財運：積極追求財務

幸運色：灰色

貴人：天蠍

小人：牡羊

金牛座



工作：重新找回鬥志

感情：得到滿滿幸福

財運：學習成功經驗

幸運色：玫瑰色

貴人：獅子

小人：天蠍

處女座

工作：慎防小人拖累

感情：相互依賴關係

財運：標的物有價值

幸運色：紅色

貴人：雙魚

小人：金牛

【水象星座】

巨蟹座

工作：事情變化變多

感情：彼此承諾不離

財運：家教兼差小賺

幸運色：紫色

貴人：金牛

小人：處女

天蠍座

工作：行事多留心眼

感情：深深愛意綻放

財運：規避財務虧損

幸運色：黑色

貴人：水瓶

小人：獅子

雙魚座

工作：建立十足信心

感情：心中自有分寸

財運：研究投資建議

幸運色：金色

貴人：牡羊

小人：水瓶

【火象星座】

牡羊座

工作：遵循紀律規範

感情：智慧化解衝突

財運：把握追求收益

幸運色：綠色

貴人：射手

小人：魔羯

獅子座

工作：善於建立信任

感情：有機會可脫單

財運：掌握賺取利潤

幸運色：綠色

貴人：雙子

小人：射手

射手座

工作：虛心接受建議

感情：有利愛情爭取

財運：勞煩前輩指點

幸運色：橘色

貴人：天秤

小人：巨蟹

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。