ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／10月6日星座運勢　你是笑話冠軍嗎？水瓶座上啊

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：積極迅速處理
感情：為對方說笑話
財運：收益多有波動
幸運色：紫色
貴人：巨蟹
小人：天秤

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：善用工具效能
感情：少點不苟言笑
財運：謹慎決策發展
幸運色：亮紅色
貴人：處女
小人：雙魚

天秤座

工作：細節做到完美
感情：享受獨自生活
財運：瞭解滿足市場
幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：雙子

【土象星座】

魔羯座

工作：出現工作倦怠
感情：共同譜寫幸福
財運：積極追求財務
幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：牡羊

金牛座

工作：重新找回鬥志
感情：得到滿滿幸福
財運：學習成功經驗
幸運色：玫瑰色
貴人：獅子
小人：天蠍

處女座

工作：慎防小人拖累
感情：相互依賴關係
財運：標的物有價值
幸運色：紅色
貴人：雙魚
小人：金牛

【水象星座】

巨蟹座

工作：事情變化變多
感情：彼此承諾不離
財運：家教兼差小賺
幸運色：紫色
貴人：金牛
小人：處女

天蠍座

工作：行事多留心眼
感情：深深愛意綻放
財運：規避財務虧損
幸運色：黑色
貴人：水瓶
小人：獅子

雙魚座

工作：建立十足信心
感情：心中自有分寸
財運：研究投資建議
幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：水瓶

【火象星座】

牡羊座

工作：遵循紀律規範
感情：智慧化解衝突
財運：把握追求收益
幸運色：綠色
貴人：射手
小人：魔羯

獅子座

工作：善於建立信任
感情：有機會可脫單
財運：掌握賺取利潤
幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：射手

射手座

工作：虛心接受建議
感情：有利愛情爭取
財運：勞煩前輩指點
幸運色：橘色
貴人：天秤
小人：巨蟹

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

推薦閱讀

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

Energy簽唱會開一半「Toro突臉色發白離場」！　相信音樂曝現況

Energy簽唱會開一半「Toro突臉色發白離場」！　相信音樂曝現況

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了

陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人

陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人

SS級AV女優溫泉照「浴巾沒包好溢出走光」！3.7萬老司機瘋朝聖按讚

SS級AV女優溫泉照「浴巾沒包好溢出走光」！3.7萬老司機瘋朝聖按讚

超毛！Joeman新節目「攝影棚都是鬼」　3專家當場認證：真的有點兇

超毛！Joeman新節目「攝影棚都是鬼」　3專家當場認證：真的有點兇

正妹YTR離開賤葆后宮「疑挨酸背骨」！　晨晨罕吐單飛心聲

正妹YTR離開賤葆后宮「疑挨酸背骨」！　晨晨罕吐單飛心聲

幕後／江蕙睽違9年開唱「爆演出前狂吞藥」！　1句話動員73人內幕曝

幕後／江蕙睽違9年開唱「爆演出前狂吞藥」！　1句話動員73人內幕曝

楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平

楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平

網紅妝後「神似迪麗熱巴」美照曝光！　網驚：這是真撞臉

網紅妝後「神似迪麗熱巴」美照曝光！　網驚：這是真撞臉

T-ara芝妍刪光前夫放閃照片！2年婚姻玩完認「離婚主因」：分居了

T-ara芝妍刪光前夫放閃照片！2年婚姻玩完認「離婚主因」：分居了

青青新身分撞名台AV女優！　「無預警宣布大事」近況曝光

青青新身分撞名台AV女優！　「無預警宣布大事」近況曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊

Energy簽唱會開一半「Toro突臉色發白離場」！　相信音樂曝現況

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了

陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人

SS級AV女優溫泉照「浴巾沒包好溢出走光」！3.7萬老司機瘋朝聖按讚

超毛！Joeman新節目「攝影棚都是鬼」　3專家當場認證：真的有點兇

正妹YTR離開賤葆后宮「疑挨酸背骨」！　晨晨罕吐單飛心聲

幕後／江蕙睽違9年開唱「爆演出前狂吞藥」！　1句話動員73人內幕曝

楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平

網紅妝後「神似迪麗熱巴」美照曝光！　網驚：這是真撞臉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 韓男團成員爆意外！　來台前一天「牙齒斷掉」原因超羞恥
  2. 小孟老師／10月6日星座運勢　你是笑話冠軍嗎？水瓶座上啊
  3. 楊繡惠5年前「賤人就是矯情」遭翻！　江泳錡力挺好友：不公平
  4. 小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」　怒斷開：像你輕浮的不要了
  5. 《山河令》男星慘遭網暴3年...超猛近況曝光！　執導紀錄片還獲獎
  6. Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」宣布離開團隊
  7. 新加坡歌手首度來台演出「卻被迫更換舞台」　苦笑：謝謝小彩蛋
  8. 陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人
  9. Apple虧尪「很會攔愛聊天的小黃」！　司機撞臉亂彈阿翔：憋笑到不行
  10. 直衝加護病房「探望張友驊」　彭華幹被護士趕出來

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366