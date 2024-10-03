Elkie莊錠欣宣布11月首開唱！　加碼預告1好消息：還有哪需要我？

記者蔡琛儀／台北報導

Elkie莊錠欣宣布將在11月3日於ZEPP NEW TAIPEI舉辦個人的第一次演唱會，現場除了演唱已發行的中文韓文粵語歌曲以外，也預告會有神秘嘉賓共同演出，還會有多首未發表的新歌曲將在演唱會中首唱，且全場觀眾不分票價還能參與1元加價購福利，有1對1合照拍立得、1對1手機合照、署名親簽海報、擊掌歡送，福利滿滿。

▲Elkie莊錠欣宣布11月3日舉辦首場演唱會，還將展開校唱。（圖／KEYMAXii提供）



Elkie自去年發行單曲〈SPEED UP〉，並宣告以SOLO歌手身份展開活動，在參加了節目《炸裂吧!女孩!》後受到觀眾喜愛，從首次公演的倒數第一再到最終售票決賽的個人及隊伍雙項冠軍，宛如戲劇般的情節也讓粉絲為她冠上逆襲女神的稱號。

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而她6月27日發行了個人首張迷你實體專輯《#EK》後，在各大電視台節目及電台勤跑宣傳，還到各地舉辦簽售會，隨著每次活動到場支持的粉絲也越來越踴躍，許多學生也紛紛許願在校園演唱能看她表演，Elkie在得知消息後便在Threads上發問「還有哪有需要我的嗎？學校交給你們，公司交給我！校園見！」預告即將開始跑校唱的行列，期待與更多的粉絲見面。