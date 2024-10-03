依依三度發聲「請對史丹利口下留情」！　真實心境全說了

記者王靖淳／綜合報導

雙胞胎依依和前夫史丹利在去年宣布離婚，不過最近依依在臉書開直播回答網友的提問，而史丹利今（3）日則發出嚴正聲明，表示「依依所陳述的內容都不是事實。」雙方的離婚協議內容引發爭議。為此，依依事後在臉書發文列出六點聲明，稍早更三度發聲，針對此事做出回應，同時也喊話外界：「請對史丹利口下留情。」

▲依依希望外界不要說前夫史丹利的不好。（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎依依佩佩的依依）

依依分享與家人相處的日常，並透露兩週才能見家人一次的辛苦經歷。她坦言，每次相見時，她都會忙於處理許多看似「微不足道的『小事』」，如帶他們剪頭髮、買衣物、看牙醫、打球，甚至是幫剪指甲與大掃除身體。由於是三個男生，所以每件事都必須重複三次，讓她感到體力與精力的巨大消耗，但她也強調，這些正是媽媽最在意的照顧。

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依依提到，雖然爸爸與媽媽的照顧方式不同，前夫史丹利擅長帶家人認識新朋友或進行男生喜歡的活動，她認為這些是媽媽難以取代的部分，但她仍在每次見面時，盡力給予他們滿滿的愛與關懷。依依坦言，因為學校距離遠，接送工作主要由史丹利負責，因此她與其他家長的互動較少，再加上演藝圈的工作繁忙，讓她很難再去社交或參加家長聚會。

▲依依去年宣布離婚。（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎依依佩佩的依依）

最後，依依也向支持她的朋友表達感謝，並請大家對史丹利保持寬容。她坦言，夫妻間的相處本來就會有不同方式，而批評只會對她和家人們產生負面影響，同時也表示，希望這段時間的情緒能夠盡快過去，讓一切回歸平靜，「請對史丹利口下留情，我會很感激你們。假如有人留言對我不友善，我會很難過很難過，我想他現在應該也正在情緒上，希望這件事趕快過去。」