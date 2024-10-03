串流收視週榜／《原子少年2》擠下熱劇奪冠！　2虐戀級韓劇開播

記者陳芊秀／綜合報導

台灣選秀節目《原子少年2》重登串流平台第一，成為近期除了實境節目之外，年輕族群討論熱度極高的節目。而秋季充滿浪漫愛情氛圍，韓星申惠善、李陣郁主演的最新浪漫愛情劇《致我的解離》卡司強勁，另外韓星李世榮搭擋日星坂口健太郎的《愛過之後來臨的》上演跨國虐戀，開播後話題不斷。《ETtoday星光雲》帶來最新一週串流收視排行。

friDay影音／《致我的解離》申惠善飆演技

▲friDay影音收視週榜（9/23-9/29）。（圖／friDay影音提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《致我的解離》以多重人格障礙為主題，描述申惠善飾演的主播因內心傷痛，產生「解離性人格障礙」，李陣郁飾演前男友，女主角挑戰多重人格的高難度演技，與多個角色出現感情交集，一邊追愛情羅曼史，一邊欣賞演員演技，堪稱雙重享受。而《愛過之後來臨的》改編自南韓作家孔枝泳與日本作家辻仁成合著的小說，原作各自以男女主角的視角發展故事，劇版找來女神李世榮、男神坂口健太郎大談揪心跨國戀，且全劇僅製作6集，勾起日韓劇迷觀看。

▲《致我的解離》申惠善挑戰演技詮釋「解離性人格障礙」。（圖／friDay影音提供）

▲《愛過之後來臨的》上演跨國虐戀。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《好搭擋》完結熱度強

▲Hami Video收視週榜（9/23-9/29）。（圖／Hami Video提供）

張娜拉主演的《好搭擋》已於9月20日播出大結局，吸引大批觀眾一口氣追進度，最新一週登上Hami Video平台第一，人氣持續延燒。

KKTV／《致光之君》執筆小說掀政變

▲KKTV收視週榜（9/23-9/29）。（圖／KKTV提供）

吉高由里子主演大河劇《致光之君》，詮釋世上最早誕生的長篇小說《源氏物語》作者紫式部的一生，作品從年初開播將持續到年底，如今劇情已經邁入後半段，女主角終於開始執筆寫小說，劇集最驚人之處，莫過於透過一篇篇連載小說，間接地令政局出現微妙的轉變，雖然描述作者的一生，但是愛情與事業的際遇，令人聯想到小說內容，擅長描述成人虐戀的編劇大石靜，令日本觀眾折服。隨著夏季日劇完結，大河劇進入新高潮，劇集收視也回升第二名。

LINE TV／《原子少年2》擠下熱劇重返冠軍

▲LINE TV收視週榜（9/23-9/29）。（圖／Hami Video提供）

《原子少年2》再度擠下眾多熱劇重登LINE TV平台第一，觀眾追節目的死忠度極高。該節目由詹仁雄出品，藝人坤達、歐漢聲、健志擔任星際導師，共有54名選手參加，分成6顆星球組合展開競賽，9月28日更舉行首場迷你以唱會，粉絲塞爆西門町，再度驗證節目高人氣。

MyVideo／《今夜一起為愛鼓掌》連5周霸榜

▲MyVideo收視週榜（9/23-9/29）。（圖／MyVideo提供）

MyVideo前3強作品依序是台劇《今夜一起為愛鼓掌》、韓劇《好搭擋》、陸劇《長樂曲》。實境節目《上船了各位！》《這群人在旅行 泰國特別篇》也有一群忠實觀眾支持。其中《今夜一起為愛鼓掌》已經連續5周霸榜MyVideo平台第一，大尺度激情戲畫面成為近期社群網站熱影片。