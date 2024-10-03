ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

阿里山偏鄉拍戲…找村民當臨演！　「突然找嘸人」原因超真實

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《在光裏的人》從去年11月開拍到今年2月農曆年前殺青，製作人余政憲當初拿著劇本去找導演林宏杰，回想兩人20年前在《偵探物語》中的合作，直呼「誰能想到今日我們會以這種緊密的夥伴組合再度攜手」。

▲《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

▲《在光裏的人》即將播出。（圖／大愛電視提供）

余政憲覺得在拍的時候真的很夢幻，王傳一飾演「葉明憲」醫師，看到兩個人就坐在醫療站，余政憲說「演的不是假的場景，他們把真的故事用原場景拍攝，讓人很振奮」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲隔10年回鍋大愛，出道40年翁家明主演《在光裏的人》稱「回來磨練的」。（圖／大愛電視提供）

▲《在光裏的人》即將播出。（圖／大愛電視提供）

劇中的演員幾乎都是第一次到大埔，只有王傳一例外，他以前拍行腳節目就去過，去年11月再回到大埔拍戲，民風依舊「唯一的差別大概就是水位了」，看到以前去過的地方都是被淹沒的，問了鄉民說下了一場大雨，然後愈拍水位愈低。

▲《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

▲王傳一與導演林宏杰（左）、製作人余政憲。（圖／大愛電視提供）

王傳一也說拍《在光裏的人》基本上都是與大自然為伍「演的角色也是人親土親的感覺，所以這個比起我以前演的戲，厚度多了很多」。問王傳一給自己打幾分，他低調回應「及格啦！不要太自滿」，緊接著幽默地說「就差兩分滿分嘛！還有進步的空間」。

▲《在光裏的人》王傳一。（圖／大愛電視提供）

▲王傳一在《在光裏的人》飾演醫生。（圖／大愛電視提供）

拍戲過程中，余政憲印象最深刻的就是劇情需要動用很多臨演，要上山就有很多人打退堂鼓，於是就開發當地鄉民，等於是在演自己，回憶到「從一開始的很生澀，到可以互相提醒、互相調度，成長是非常快速的」。

▲《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

▲《在光裏的人》即將開播。（圖／大愛電視提供）

不僅如此，余政憲透露很多鄉民種田完沒帶手機，劇組還得騎機車到處去找人，非常可愛，他們雖然不是真正的演員「反而演出鄉下人的純樸，真的找一般的演員也不會有的」，鄉民當臨演真的反映出「戲如人生，人生如戲」。

▲《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供）

▲《在光裏的人》即將開播。（圖／大愛電視提供）

而余政憲元是音樂人，第一次擔任戲劇製作人，也在《在光裏的人》中發揮專業，製作了片尾曲，邀請蔡子萱全英文歌詞演唱出空靈感，人生就是這麼簡單，就像鄉民們持著善良的信念生活「他們很像發光的螢火蟲，用善良純樸的方式去面對人生，即使他們是小人物，散發出的狀態，就像是在光裏的人」。大愛劇《在光裏的人》10月3日起，週一至週五晚間八點，在大愛頻首及大愛劇場YouTube頻道同步播出。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

有夠糗！黑汪追鳥不成摔到後空翻 下秒淡定離場...網笑噴：狂重播

推薦閱讀

依依前夫首發聲：不要再造謠顛倒是非！離婚內幕全說了…保留訴訟權

依依前夫首發聲：不要再造謠顛倒是非！離婚內幕全說了…保留訴訟權

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

見「美女合照劉德華」羨慕！4萬網友炸翻：華仔被黑得最慘的一次

見「美女合照劉德華」羨慕！4萬網友炸翻：華仔被黑得最慘的一次

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

前主播認「不想放颱風假」！　蕭彤雯公開3理由：相信我

前主播認「不想放颱風假」！　蕭彤雯公開3理由：相信我

國光女神吵架男友「被放生陽明山」！原因超扯 被目擊邊哭邊走仰德大道

國光女神吵架男友「被放生陽明山」！原因超扯 被目擊邊哭邊走仰德大道

蔡瑞雪趴床慶生「倒出超兇上圍」！細肩帶包不住事業線 震撼1.3萬人

蔡瑞雪趴床慶生「倒出超兇上圍」！細肩帶包不住事業線 震撼1.3萬人

快訊／依依哭了！　遭前夫斥「造謠顛倒是非」…親還原名牌包事件

快訊／依依哭了！　遭前夫斥「造謠顛倒是非」…親還原名牌包事件

孫儷驚傳罷工！　被爆「吳慷仁表態不到位惹怒她」新劇通告單外洩

孫儷驚傳罷工！　被爆「吳慷仁表態不到位惹怒她」新劇通告單外洩

「台第一女優」影片遭外流！　吳夢夢怒了：安靜看不行嗎？

「台第一女優」影片遭外流！　吳夢夢怒了：安靜看不行嗎？

颱風假連2天！　陳彥婷披頭散髮陪2子…表情網驚指：媽媽眼神死

颱風假連2天！　陳彥婷披頭散髮陪2子…表情網驚指：媽媽眼神死

屏東風太強！大蛇丸開窗目睹「驚人一幕」：現在外面比我女朋友還兇

屏東風太強！大蛇丸開窗目睹「驚人一幕」：現在外面比我女朋友還兇

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

依依前夫首發聲：不要再造謠顛倒是非！離婚內幕全說了…保留訴訟權

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

見「美女合照劉德華」羨慕！4萬網友炸翻：華仔被黑得最慘的一次

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

前主播認「不想放颱風假」！　蕭彤雯公開3理由：相信我

國光女神吵架男友「被放生陽明山」！原因超扯 被目擊邊哭邊走仰德大道

蔡瑞雪趴床慶生「倒出超兇上圍」！細肩帶包不住事業線 震撼1.3萬人

快訊／依依哭了！　遭前夫斥「造謠顛倒是非」…親還原名牌包事件

孫儷驚傳罷工！　被爆「吳慷仁表態不到位惹怒她」新劇通告單外洩

「台第一女優」影片遭外流！　吳夢夢怒了：安靜看不行嗎？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

在光裏的人

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 秦霄賢舊愛墮胎「是2個孩子」　控他哄騙結婚不戴套：很難再孕了
  2. 簡廷芮無奈又放颱風假「痛苦指數600％」！　待辦事項爆棚：我好想工作
  3. 張艾嘉爆料王大陸帶她兒子玩到天亮　楊祐寧爆姊真的比較嚴厲
  4. 《人生清理員》迎結局！黃冠智提早領便當「小拇指不見」竟藏含義
  5. 美女演奏家首開專場　無預警公佈「超大咖日本嘉賓」
  6. 楊謹華釜山當迷妹！　《影后》「追星朴寶英、池昌旭」曝對話內容
  7. 前樂團主唱「聲帶長息肉陷低潮」　2個月無法說話...謝愛妻陪伴
  8. 依依遭前夫控造謠再發聲！　6點聲明揭離婚內幕：你是好爸爸
  9. 屏東風太強！大蛇丸開窗目睹「驚人一幕」：現在外面比我女朋友還兇
  10. 成軍35年...日本傳奇樂團首來台開唱！　楊大正認：好不容易才約到

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366