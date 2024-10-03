阿里山偏鄉拍戲…找村民當臨演！　「突然找嘸人」原因超真實

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《在光裏的人》從去年11月開拍到今年2月農曆年前殺青，製作人余政憲當初拿著劇本去找導演林宏杰，回想兩人20年前在《偵探物語》中的合作，直呼「誰能想到今日我們會以這種緊密的夥伴組合再度攜手」。

▲《在光裏的人》即將播出。（圖／大愛電視提供）



余政憲覺得在拍的時候真的很夢幻，王傳一飾演「葉明憲」醫師，看到兩個人就坐在醫療站，余政憲說「演的不是假的場景，他們把真的故事用原場景拍攝，讓人很振奮」。

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▲《在光裏的人》即將播出。（圖／大愛電視提供）

劇中的演員幾乎都是第一次到大埔，只有王傳一例外，他以前拍行腳節目就去過，去年11月再回到大埔拍戲，民風依舊「唯一的差別大概就是水位了」，看到以前去過的地方都是被淹沒的，問了鄉民說下了一場大雨，然後愈拍水位愈低。

▲王傳一與導演林宏杰（左）、製作人余政憲。（圖／大愛電視提供）

王傳一也說拍《在光裏的人》基本上都是與大自然為伍「演的角色也是人親土親的感覺，所以這個比起我以前演的戲，厚度多了很多」。問王傳一給自己打幾分，他低調回應「及格啦！不要太自滿」，緊接著幽默地說「就差兩分滿分嘛！還有進步的空間」。

▲王傳一在《在光裏的人》飾演醫生。（圖／大愛電視提供）

拍戲過程中，余政憲印象最深刻的就是劇情需要動用很多臨演，要上山就有很多人打退堂鼓，於是就開發當地鄉民，等於是在演自己，回憶到「從一開始的很生澀，到可以互相提醒、互相調度，成長是非常快速的」。

▲《在光裏的人》即將開播。（圖／大愛電視提供）

不僅如此，余政憲透露很多鄉民種田完沒帶手機，劇組還得騎機車到處去找人，非常可愛，他們雖然不是真正的演員「反而演出鄉下人的純樸，真的找一般的演員也不會有的」，鄉民當臨演真的反映出「戲如人生，人生如戲」。

▲《在光裏的人》即將開播。（圖／大愛電視提供）

而余政憲元是音樂人，第一次擔任戲劇製作人，也在《在光裏的人》中發揮專業，製作了片尾曲，邀請蔡子萱全英文歌詞演唱出空靈感，人生就是這麼簡單，就像鄉民們持著善良的信念生活「他們很像發光的螢火蟲，用善良純樸的方式去面對人生，即使他們是小人物，散發出的狀態，就像是在光裏的人」。大愛劇《在光裏的人》10月3日起，週一至週五晚間八點，在大愛頻首及大愛劇場YouTube頻道同步播出。