美女演奏家首開專場　無預警公佈「超大咖日本嘉賓」

記者蔡琛儀／台北報導

作曲家與薩克斯風演奏家潘子爵今年獲得金曲獎演奏類「最佳專輯製作人獎」的提名，又再度入圍金音創作獎「最佳樂手」，她也將在10月19日於三創Clapper Studio舉辦專輯首場專場演出，並特別邀請了跨國共製單曲〈Mimosa〉的日本薩克斯風演奏家小林香織擔任演出嘉賓。

▲潘子爵首場專場演出邀請日本薩克斯風演奏家小林香織（左）擔任演出嘉賓。（圖／Ruby Pan潘子爵提供）

小林香織2008年以〈Nothing Gonna Change My Love For You〉演奏影片風靡全球，這次也是她睽違11年再度受邀來台，潘子爵表示自己本來就是小林香織的鐵粉，兩人緣分早於2011年開始，後來也因潘子爵加入同品牌合作行列，而成為前後輩關係，「與小林老師合作一直是我為自己立定的里程碑。」潘子爵說。

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潘子爵和小林香織自2016年後，就沒能再相見，對於這次演出兩人都是既興奮又期待。潘子爵也將盡地主之誼，帶小林在台北到處走走，更計畫要為20日生日的小林慶生，她說小林表定工作到19日，但她貼心幫忙多訂一天房，把小林留在台灣過生日，給她滿滿的驚喜。

演奏會之後，潘子爵將跟唐川大樂團至台南爵士嘉年華演出，同時還要準備許富凱在11月舉辦的音樂劇，「月底有二到三個彩排，密集的工作預計要忙到下個月中後才會鬆緩。」而她也計畫開始籌備第三張演奏專輯，「未來也會多多安排一些與製作專輯相關的講座，和大家分享製作音樂的酸甜苦辣。」