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美女演奏家首開專場　無預警公佈「超大咖日本嘉賓」

記者蔡琛儀／台北報導

作曲家與薩克斯風演奏家潘子爵今年獲得金曲獎演奏類「最佳專輯製作人獎」的提名，又再度入圍金音創作獎「最佳樂手」，她也將在10月19日於三創Clapper Studio舉辦專輯首場專場演出，並特別邀請了跨國共製單曲〈Mimosa〉的日本薩克斯風演奏家小林香織擔任演出嘉賓。

▲▼潘子爵首場專場演出邀請日本薩克斯風演奏家小林香織擔任演出嘉賓。（圖／Ruby Pan潘子爵提供）

▲潘子爵首場專場演出邀請日本薩克斯風演奏家小林香織（左）擔任演出嘉賓。（圖／Ruby Pan潘子爵提供）

小林香織2008年以〈Nothing Gonna Change My Love For You〉演奏影片風靡全球，這次也是她睽違11年再度受邀來台，潘子爵表示自己本來就是小林香織的鐵粉，兩人緣分早於2011年開始，後來也因潘子爵加入同品牌合作行列，而成為前後輩關係，「與小林老師合作一直是我為自己立定的里程碑。」潘子爵說。

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潘子爵和小林香織自2016年後，就沒能再相見，對於這次演出兩人都是既興奮又期待。潘子爵也將盡地主之誼，帶小林在台北到處走走，更計畫要為20日生日的小林慶生，她說小林表定工作到19日，但她貼心幫忙多訂一天房，把小林留在台灣過生日，給她滿滿的驚喜。

演奏會之後，潘子爵將跟唐川大樂團至台南爵士嘉年華演出，同時還要準備許富凱在11月舉辦的音樂劇，「月底有二到三個彩排，密集的工作預計要忙到下個月中後才會鬆緩。」而她也計畫開始籌備第三張演奏專輯，「未來也會多多安排一些與製作專輯相關的講座，和大家分享製作音樂的酸甜苦辣。」

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