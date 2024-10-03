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通靈宮主「飄哥」斜槓辣模　萬聖節胸前「封印解除」

E奶級通靈少女飄哥，巧扮萬聖節小魅魔。（圖／JKF提供）

▲E奶級通靈少女飄哥，巧扮萬聖節小魅魔。（圖／JKF提供）

文／CTWANT

E奶級通靈少女「飄哥」二度成為JKF份封面女星，她特別巧扮萬聖節小魅魔，解開南北半球封印，辣秀32E、22、35好身材。二度成為JKF 封面女星，飄哥開心表示：「感謝粉絲一路陪伴支持鼓勵才有現在的我，寶寶們都知道我很寵粉，因為有你們寵我，所以我也會一直寵你們的。」

飄哥身為亞洲最大寫真平台JVID代言人，2023、2024年都受邀出席TRE台北國際成人展和TSE台灣寫真博覽會，更靠著高顏值和性感身材在展覽現場圈粉無數。被問到活動上最印象深刻的事？飄哥興奮地說：「當然是親眼見到女優本人啦！」更大方透露最欣賞日本女優新有菜，「她的腿真的超美、超長的」。

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除了模特兒身份外，飄哥還是一位有特殊通靈能力「宮主」，平時會在家中廟宇為信眾解惑，她直言：「其實斜槓工作不會很累，我一直都很樂於幫助信徒，也很喜歡在擔任模特兒時，可以打扮得漂漂亮亮。」身為通靈少女的飄哥，被問如果發現身邊朋友磁場不乾淨時，會怎麼處理？她說：「為了保護大家一定會主動提醒，希望大家都平安順利是我的心願。」

除了模特兒身份外，飄哥還是一位有特殊通靈能力「宮主」。（圖／JKF提供）

▲除了模特兒身份外，飄哥還是一位有特殊通靈能力「宮主」。（圖／JKF提供）

回顧飄哥在JVID發布的大尺度作品，不難發現她經常做出引人遐想的「阿嘿顏」表情，如今更已成她的招牌特色，對此，她也表示：「其實當初就只是看大家都在挑戰這個表情，我就跟著試看看，想不到意外發現大家很喜歡」。對於越來越多加入的新人模特兒，飄哥也以過來人身份提醒後輩：「記得一定要慎選好的攝影師，作品尺度要拿捏好，每一次拍攝也別忘了做好防護措施，可以的話最好要攜伴。」

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關鍵字

通靈, 模特兒, 寫真, 飄哥

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