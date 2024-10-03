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揮別孫盛希　KIRE與肌肉男肉體交纏「大尺度激情照流出」

記者蔡琛儀／台北報導

曾和孫盛希傳緋聞的創作歌手KIRE，再度推出禁忌情歌系列第二彈〈l.s.d〉，挑戰男男虐戀，MV也下猛藥，不浪費六塊肌好身材的他首次突破自我尺度，與另外一位肌肉帥哥合作尺度接近18禁的挑逗情慾戲，兩人除了大膽裸露肌肉耳鬢廝磨及肉體交纏，更用黑色繃帶遮住雙眼充滿性暗示的虐戀美學，堪稱是KIRE最突破性的演出。

▲▼KIRE〈l.s.d〉。（圖／The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

▲▼KIRE在〈l.s.d〉MV中和另一名男演員大方秀出好身材。（圖／The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

▲▼KIRE〈l.s.d〉。（圖／The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

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KIRE透露，配合新歌概念會想要挑戰男男主題，主要核心精神還是希望能勇敢去嘗試自己沒挑戰過的人事物，他表示：「我不希望作品有任何的侷限，用藝術的眼光和方式表達，跳出舒適地帶，做自己想做的，沒嘗試過的，若沒嘗試過，你永遠不會知道另外一面是什麼樣子。」

KIRE這次將「男男戀」床戲初夜獻給MV，坦言：「反而更放得開！」他表示：「由於初次見面就得立馬上陣投入親密戲碼，所以花了點時間去聊天互動，所幸男演員（Yao）非常的專業，所以我們在互動的過程我們對彼此都有很大的空間，加上跟女生比的話，跟同性之間一起演親密戲反而比較放的開，界線上不會那麼生硬明確，享受於這場藝術的演出。」好奇最難的部分？他表示：「對我來說，最難的是要怎麼呈現男生與男生親密時最美的互動，畢竟比起和女生會完全不一樣，我們在這塊花了更多的時間去揣摩。」

▲▼KIRE〈l.s.d〉。（圖／The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

▲▼KIRE在MV中有許多激情戲碼。（圖／The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

▲▼KIRE〈l.s.d〉。（圖／The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

▲▼KIRE〈l.s.d〉。（圖／The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

提及創作靈感來源，KIRE表示：「 〈l.s.d〉 是一首對慾望的誘人探索，融合了性感的節奏、催眠的旋律和細膩的親密音景，營造出一種沉浸式、感官的體驗。核心是鼓勵聽眾完全擁抱自己的慾望和真實的性魅力。」歌詞中從戀人們朝九晚五的日常關心，再到六點過後的浪漫晚餐，用「Eat」來進入情慾主題模式，歌詞裡也能看見吸吮、舔拭、愛撫與煽情問答等。

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