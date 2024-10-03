快訊／依依哭了！　遭前夫斥「造謠顛倒是非」…親還原名牌包事件

記者陳芊秀／綜合報導

雙胞胎藝人依依與前夫史丹利離婚後，因離婚協議內容引發爭議。前夫史丹利3日發嚴正聲明，表示「依依所陳述的內容都不是事實。」並提及名牌包事件，依依3日中午發文回應。

▲依依回應前夫指控。（圖／翻攝自臉書）

依依發文「史丹利可能忘記了，這10年中就有這麼『一次」送過我B牌的皮夾，是我自己拿去門市加價換成適合我的那個包包啦，但禮物是心意，我都感謝。」同時她表示今後不回應了，只是希望每個禮拜至少一半時間可以照顧家人，「其他的事，史丹利說的都對，請相信他。其他的都不重要了」。她最後加上哭泣表情符號。

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而依依隨後又發文，表示自己剛剛才看到前夫在社群網站發的長文。她覺得前夫內心應該憤怒又受傷，「我直播的本意是要回覆網友，無意要傷害他，他現在寫的東西很偏激，一直以來他在婚姻中也是這樣說我的，我自己是習慣了，曾經家人一場，我還是選擇閉嘴，盡力保護好大家」。她表示忍下心情並不好受，但影響家庭更不是明智之舉。最後更以括號文吐露「沒送過老婆名牌包、也沒養過我，這並不是壞事，每個人經濟狀況不一樣，也有支配自己經濟的選擇權」。她希望前夫不要緊張，自亂陣腳，向大眾道歉「不好意思嚇到大家了，沒事沒事了，沒有要吵架。」