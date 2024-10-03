孫儷驚傳罷工！　被爆「吳慷仁表態不到位惹怒她」新劇通告單外洩

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星孫儷主演新劇《執迷》，搭擋台灣男星吳慷仁，在兩岸都引發輿論高度關注。該劇原本低調在上海開拍，3日凌晨突然傳出她罷演新劇，劇組已經停拍女主角的戲份。

▲孫儷被瘋傳罷工演新劇，該劇搭擋男星是吳慷仁。（圖／翻攝自微博）

根據網傳消息，有網友以「執迷娘娘戲份已停」為標題發文，聲稱男主角戲份持續，劇組堅持保吳慷仁，95%機率女主角會換人。發文者爆料稱女主角簽完合約後，突然空降換男主角，女主角演員提出男主角立場風險，承諾了會表態卻做不到位。文中更直指孫儷被惹怒，加上拍攝過程中，男方團隊也很「有事」。最後感嘆現在陸劇好劇本少，原本是有發揮的女主角劇本，「就這樣把人逼退組了」，稱祝接手的女演員好運。

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▲陸網爆料男演員表態不到位，惹怒孫儷。（圖／翻攝自微博）

▲陸網瘋傳新劇《執迷》通告單，都是空鏡頭。（圖／翻攝自微博）

孫儷粉絲超話討論熱烈，有死忠粉絲表示「我現在對孫儷非常好感」、「娘娘如果罷工，絕對會迎來更多的好感」，並質疑男演員選角是資方塞進來，孫儷一開始也不知情。陸網更傳出劇組通告單，改成「全空鏡」，意即鏡頭內沒有出現與劇情相關的人物。

▲孫儷被傳罷工，粉絲一面倒力挺。（圖／翻攝自微博）

在此之前，有網友連續至孫儷帳號質問為何與吳慷仁合作，過沒多久就被孫儷封鎖，氣得發文批評「孫儷妳真行啊，妳就是明知故犯吧？」還表示「問了一句就被拉黑（封鎖），妳粉絲還說妳不看評論呢，今天我給妳正名，妳是真看評論，就是不搭理他們而已」。現在又瘋傳孫儷罷工，陸網持續議論。

