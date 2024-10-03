陳志強迎46歲緊摟愛妻！曾智希曝尪生日願望：希望明年可以大聲說

記者陳芊秀／綜合報導

藝人陳志強昨日（2）迎接46歲生日，眾多演藝圈好友齊聚一堂慶生，合照中緊摟老婆曾智希入懷，更是羨煞旁人。而曾智希發文「希望明年可以大聲的說『我的願望實現啦～～』」，讓大批網友紛紛留言祝福「願望會實現的」。

▲陳志強46歲生日緊摟愛妻曾智希，閃瞎一票網友。（圖／翻攝自臉書）

曾智希表示，老公陳志強今年生日把3個願望濃縮成一個，「因為很重要所以要許三遍，希望明年可以大聲的說『我的願望實現啦～～』」，接著甜喊另一半「永遠的家人、愛人，生日快樂」，最後Hashtag感謝老公好友們每年都不缺席。而夫妻倆分享慶生照，她被老公單手摟入懷中、貼臉緊靠，幸福爆表，合作《天之驕女》林萱瑜與Junior（韓宜邦）夫婦、謝承均、江宏恩、王宇婕等人紛紛到場。

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▲陳志強慶生圈內好友都來祝福。（圖／翻攝自臉書）

老公陳志強生日願望只有一個，網友輪番回應曾智希「祝福兩位永遠快樂」、「生日快樂願望成真」、「生日快樂，希望明年你們願望實現，就是當爸爸媽媽了」、「希望妳的願望可以實現」、「恩愛一世！早生貴子」。

▲曾智希發文。（圖／翻攝自臉書）

曾智希、陳志強經過6年愛情長跑，於2022年結婚，婚後夫妻倆持續備孕。她加入民視八點檔《愛的榮耀》的拍攝，當時剛過一個月戲份被發現越來越少。她曾為此PO超音波照「我又去第二次取卵了」，同時感謝製作單位讓她多休息。當時談起備孕心情「每一關都是考驗，剩下的卵一直對半砍，但平常心！」並表示相信醫師，多補身體現在每天起床空腹一定喝滴雞精，鼓勵同樣備孕網友一起努力。