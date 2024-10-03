ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳志強迎46歲緊摟愛妻！曾智希曝尪生日願望：希望明年可以大聲說

記者陳芊秀／綜合報導

藝人陳志強昨日（2）迎接46歲生日，眾多演藝圈好友齊聚一堂慶生，合照中緊摟老婆曾智希入懷，更是羨煞旁人。而曾智希發文「希望明年可以大聲的說『我的願望實現啦～～』」，讓大批網友紛紛留言祝福「願望會實現的」。

▲▼陳志強46歲生日緊摟愛妻曾智希。（圖／翻攝自臉書）

▲陳志強46歲生日緊摟愛妻曾智希，閃瞎一票網友。（圖／翻攝自臉書）

曾智希表示，老公陳志強今年生日把3個願望濃縮成一個，「因為很重要所以要許三遍，希望明年可以大聲的說『我的願望實現啦～～』」，接著甜喊另一半「永遠的家人、愛人，生日快樂」，最後Hashtag感謝老公好友們每年都不缺席。而夫妻倆分享慶生照，她被老公單手摟入懷中、貼臉緊靠，幸福爆表，合作《天之驕女》林萱瑜與Junior（韓宜邦）夫婦、謝承均、江宏恩、王宇婕等人紛紛到場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳志強慶生圈內好友都來祝福。（圖／翻攝自臉書）

▲陳志強慶生圈內好友都來祝福。（圖／翻攝自臉書）

老公陳志強生日願望只有一個，網友輪番回應曾智希「祝福兩位永遠快樂」、「生日快樂願望成真」、「生日快樂，希望明年你們願望實現，就是當爸爸媽媽了」、「希望妳的願望可以實現」、「恩愛一世！早生貴子」。

▲▼陳志強46歲生日緊摟愛妻曾智希。（圖／翻攝自臉書）

▲曾智希發文。（圖／翻攝自臉書）

曾智希、陳志強經過6年愛情長跑，於2022年結婚，婚後夫妻倆持續備孕。她加入民視八點檔《愛的榮耀》的拍攝，當時剛過一個月戲份被發現越來越少。她曾為此PO超音波照「我又去第二次取卵了」，同時感謝製作單位讓她多休息。當時談起備孕心情「每一關都是考驗，剩下的卵一直對半砍，但平常心！」並表示相信醫師，多補身體現在每天起床空腹一定喝滴雞精，鼓勵同樣備孕網友一起努力。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

推薦閱讀

見「美女合照劉德華」羨慕！4萬網友炸翻：華仔被黑得最慘的一次

見「美女合照劉德華」羨慕！4萬網友炸翻：華仔被黑得最慘的一次

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

前主播認「不想放颱風假」！　蕭彤雯公開3理由：相信我

前主播認「不想放颱風假」！　蕭彤雯公開3理由：相信我

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

「台第一女優」影片遭外流！　吳夢夢怒了：安靜看不行嗎？

「台第一女優」影片遭外流！　吳夢夢怒了：安靜看不行嗎？

Dcard拍片闖保護區「違反政府規定」惹議！　團隊火速認錯致歉

Dcard拍片闖保護區「違反政府規定」惹議！　團隊火速認錯致歉

日本為何沒颱風假？百萬網紅揭「最大主因」：跟制度、基礎建設無關

日本為何沒颱風假？百萬網紅揭「最大主因」：跟制度、基礎建設無關

黃曉明女友被閨蜜爆料「有孕在身」　她直播求情網友：怕影響心情

黃曉明女友被閨蜜爆料「有孕在身」　她直播求情網友：怕影響心情

吳慷仁赴陸發展「我不再是一個人」　黃秋生揪語病：水平低劣易誤解

吳慷仁赴陸發展「我不再是一個人」　黃秋生揪語病：水平低劣易誤解

颱風假連2天！　陳彥婷披頭散髮陪2子…表情網驚指：媽媽眼神死

颱風假連2天！　陳彥婷披頭散髮陪2子…表情網驚指：媽媽眼神死

香蕉哥哥50歲仍在兒童台！25年沒換過工作　曝心聲：看小孩笑容會忘記辛苦

香蕉哥哥50歲仍在兒童台！25年沒換過工作　曝心聲：看小孩笑容會忘記辛苦

許維恩37歲尪動白內障手術！「還有青光眼、黃斑部問題」：很困擾

許維恩37歲尪動白內障手術！「還有青光眼、黃斑部問題」：很困擾

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

見「美女合照劉德華」羨慕！4萬網友炸翻：華仔被黑得最慘的一次

電視台發聲暫停邀約《不熙娣》班底！「說謊被打臉」　幫人出櫃遭罵爆

前主播認「不想放颱風假」！　蕭彤雯公開3理由：相信我

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

「台第一女優」影片遭外流！　吳夢夢怒了：安靜看不行嗎？

Dcard拍片闖保護區「違反政府規定」惹議！　團隊火速認錯致歉

日本為何沒颱風假？百萬網紅揭「最大主因」：跟制度、基礎建設無關

黃曉明女友被閨蜜爆料「有孕在身」　她直播求情網友：怕影響心情

吳慷仁赴陸發展「我不再是一個人」　黃秋生揪語病：水平低劣易誤解

颱風假連2天！　陳彥婷披頭散髮陪2子…表情網驚指：媽媽眼神死

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳志強, 曾智希

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 颱風假連2天！　陳彥婷披頭散髮陪2子…表情網驚指：媽媽眼神死
  2. 小孟老師／10月3日星座運勢　今日限定！處女座「精神交流」伴侶
  3. 許維恩37歲尪動白內障手術！「還有青光眼、黃斑部問題」：很困擾
  4. 陳志強迎46歲緊摟愛妻！曾智希曝尪生日願望：希望明年可以大聲說
  5. 見「美女合照劉德華」羨慕！4萬網友炸翻：華仔被黑得最慘的一次
  6. 黃曉明女友被閨蜜爆料「有孕在身」　她直播求情網友：怕影響心情
  7. 前主播認「不想放颱風假」！　蕭彤雯公開3理由：相信我
  8. Dcard拍片闖保護區「違反政府規定」惹議！　團隊火速認錯致歉
  9. 夏和熙颱風夜搭機回台「降落兩次才成功」！　見1景嚇瘋：平安就是福
  10. 台灣大導演集體失利！陸2名導「重返金馬」　報名數破紀錄史上最多

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366