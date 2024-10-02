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田曦薇搭無牌車「上高速走路肩」！　畫面全被拍…公司發聲

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸26歲女星田曦薇長相甜美，擁有「初戀臉女神」的封號，是新生代人氣演員之一。她2日被爆出搭乘的車子沒有掛車牌，甚至占用應急車道（功能同路肩），對此，她的工作室於稍早發聲，表示會配合相關部門調查。

▲▼田曦薇座車沒掛車牌！　「上高速走路肩」畫面全被拍…公司發聲。（圖／翻攝自微博／田曦薇）

▲田曦薇是目前當紅的女演員。（圖／翻攝自微博／田曦薇）

狗仔「攝影劉大錘」2日爆料，田曦薇從機場要到下榻飯店時，搭乘的座車竟然一路都是開在應急車道上，而且車子還沒有掛車牌。狗仔指出，這樣的行為嚴重違反交通規則，「要罰款並扣分，姐記得提醒你司機交錢。」

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▲▼田曦薇座車沒掛車牌！　「上高速走路肩」畫面全被拍…公司發聲。（圖／翻攝自微博）

▲狗仔拍到田曦薇的座車開在應急車道上。（圖／翻攝自微博）

對此，田曦薇的經紀公司稍早發出聲明，表示該事件發生在9月22日，當天他們是透過第三方租車公司，租用一輛持有臨時牌照的商務車並配有司機，他們也已經與租車公司確認，該車在進入機場通道時已經核對過臨時牌照。

然而，經紀公司表示，作為公眾人物及其團隊，他們對於沒有第一時間發現車輛的行駛情況感到非常抱歉，「後續我們也將和租車公司一起配合交管部門的調查，感謝公眾的監督。」經紀公司在聲明中，也呼籲大家要遵守交通規則，不要跟車、不要尾隨，注意行車安全。

▲▼田曦薇座車沒掛車牌！　「上高速走路肩」畫面全被拍…公司發聲。（圖／翻攝自微博／浩瀚星緣）

▲田曦薇經紀公司發聲。（圖／翻攝自微博／浩瀚星緣）

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