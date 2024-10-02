曾國城出道34年首入圍「金馬男配」！　激動發聲：我真的很喜歡演戲

記者孟育民／台北報導

金馬獎在今年邁入第61屆，入圍名單於今天（2日）公，出道34年的曾國城，首次以電影《小雁與吳愛麗》入圍「最佳男配角獎」，將和李康生、莫子儀、春風、施名帥等人角逐獎項，人在錄影的他，第一時間也激動發聲，「謝謝評審的肯定，這真是一個太令人震撼的驚喜了！要感謝的人真的好多，謝謝大家也提醒自己莫忘初衷，感恩。」

▲ 曾國城憑藉電影《小雁與吳愛麗》入圍金馬「最佳男配角」。（圖／金馬執委會提供）

曾國城在電影《小雁與吳愛麗》拋開以往搞笑的形象，不僅飾演反派，還有背部全裸露臀，如今獲得金馬獎肯定，他表示：「這部戲的角色背景設定得細膩具體，不管是暴力、裸露，甚至全程用客家話出演，對我來說都非常具有挑戰性。非常謝謝導演、同劇演員以及工作團隊，讓我在各種近乎第一次的體驗下能安心演出。」

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▲曾國城在電影中飾演反派。（圖／牽猴子提供）



提到入圍感言，曾國城心中有太多想感謝的人，更有許多的感觸，「有一句話說得很好『戶樞不蠹，流水不腐』。我真的很喜歡演戲，所以踏入演藝圈30年以來堅持每一年都回到劇場的舞台。謝謝劇場給我的養分，讓我可以不間斷的練習從扮演不同的角色人物來揣摩觀察各種人事物。」

▲曾國城出道34年首次入圍金馬獎。（圖／資料照／記者李毓康攝）

最後他說，要感謝前一部我們也花了好多心力的電影《他馬克老闆》，讓他可以提前熟悉電影拍攝的過程和氛圍，要感謝的人真的好多，謝謝大家也提醒自己莫忘初衷，感恩。」