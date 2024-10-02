5度搶金馬影帝…張震發聲了　《餘燼》「男主配都入圍」卡司超狂

記者黃庠棻／台北報導

繼《陽光普照》、《瀑布》後，金獎導演鍾孟宏又推出最新電影作品《餘燼》，卡司包含張震、莫子儀、許瑋甯、金士傑、劉冠廷、鮑起靜、陳以文、王柏傑、李銘忠等，今（2）日第61屆金馬獎公布入圍名單，《餘燼》也入圍了多個獎項，包含最佳男主角、最佳男配角等。

▲《餘燼》集結許多實力派演員。（圖／本地風光提供）

在第61屆金馬獎上，以《餘燼》入圍了「最佳男主角」的張震稍早分享了心得，說道「很高興能夠再次入圍金馬獎最佳男主角。《餘燼》是匯聚了所有幕前、幕後團隊的心血，一起共同努力完成的作品，我很榮幸可以參與其中。」

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▲張震憑藉《餘燼》入圍本屆金馬獎最佳男主角。（圖／本地風光提供）

張震進一步透露，自己在這幾年一直努力精進表演技巧，深深地感受到表演舒適的狀態，加上有了參與幕後監製的經驗，可以再度入圍金馬獎，讓他直呼「對我來說更是人生的另一個里程碑跟最好的肯定。」他也感謝《餘燼》劇組，包含監製、導演、同劇演員以及所有工作人員。

▲張震憑藉《餘燼》入圍本屆金馬獎最佳男主角。（圖／本地風光提供）

此外，張震除了向《餘燼》劇組道謝，也不忘表達對於金馬獎評審的感謝，表示「很感謝評審對我在這部戲裡表演的認可，祝福大家平安健康。」這一次是張震第五度入圍金馬獎最佳男主角，上一次得獎時是在第58屆時以《緝魂》奪下影帝寶座。

▲張震以《緝魂》奪下第58屆金馬獎最佳男主角獎。（圖／記者黃克翔攝）