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幕後／張榕容「原本報名影后」最終入圍女配角！　金馬：符合規章

記者蕭采薇／台北報導

屢獲國際影展肯定的台灣喜劇電影《鬼才之道》自暑假上映以來，全台票房已達6000萬佳績，並在本屆金馬獎獲得11項提名，成為入圍大贏家。不過入圍最佳女配角的張榕容，其實原本片商是為她報名「最佳女主角」，對於提名獎項的異動，金馬表示：「依據金馬獎競賽規章，評審是可以調整提名項目。」

▲《鬼才之道》。（圖／牽猴子提供）

▲《鬼才之道》入圍最佳女配角的張榕容，其實原本報名的是「最佳女主角」。（圖／牽猴子提供）

根據金馬獎競賽規章表示，「最佳男主角」、「最佳女主角」、「最佳男配角」和「最佳女配角」四個獎項，經評審委員會議通過，得更換主、配角之提名項目。金馬表示：「那這次評審覺得榕容放到女配角比較有競爭力，果然也順利入圍。」

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▲▼王淨出席《鬼才之道》中元節厲鬼派對 。（圖／記者李毓康攝）

▲《鬼才之道》王淨是本屆評審心中的遺珠之一。（圖／資料照／記者李毓康攝）

原先電影公司報名雙女主，王淨與張榕容共同角逐，最後入圍名單張榕容入圍最佳女配角獎，相信評審有一定的考量，對此張榕容開心表示：「正在午睡的我，被家裡的電話聲驚醒非常的開心！非常的榮幸入圍！我也為自己的電影作品感到很驕傲！謝謝金馬的評審們！同時我聽到《鬼才之道》入圍11項，更是讓我更開心的事情，恭喜導演及所有的團隊《鬼才之道》的大家，我好替我們開心，謝謝！  電影還在上映中，歡迎大家來看電影喔！」

▲張榕容出席《鬼才之道》首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲張榕容原本正在午睡，被家裡的電話聲驚醒。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

《鬼才之道》導演徐漢強人正在釜山，得知是入圍最多項的電影，而且是這次入圍最佳劇情電影以及最佳導演的唯一台灣電影，他感性表示：「謝謝Sony和監製、謝謝熱血衝刺的闆娘、謝謝所有跟鬼一樣強卻比任何人都溫暖的演員們，謝謝所有一起陪我跑到今天的工作夥伴，還有謝謝所有接住了鬼才之道感情的觀眾。謝謝所有的你們縱容著我、跟我一起穿著染血女高中生制服大吼大叫、像是沒有明天一樣、在這個荒謬的修羅場裡狂奔到最後一刻。如果沒有所有的你們守護著所有的脆弱和平凡，我不可能還能繼續在這條山路上跑著。」

▲《鬼才之道》導演徐漢強出席首映記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲《鬼才之道》導演徐漢強。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

電影《鬼才之道》全台戲院還在熱映中，且在國際影展持續有斬獲。一連拿下多倫多午夜影展觀眾票選獎亞軍、美國奧斯汀奇幻影展 觀眾票選獎、最佳恐怖片導演獎以及史特拉斯堡歐洲奇幻影展觀眾票選獎，深受影展觀眾喜愛，此外男主角陳柏霖、女主角王淨，都是本屆金馬評審心中的遺珠之一，《鬼才之道》現正全台熱映中。

▲▼陳柏霖出席《鬼才之道》中元節厲鬼派對 。（圖／記者李毓康攝）

▲《鬼才之道》陳柏霖是本屆評審心中的遺珠之一。（圖／資料照／記者李毓康攝）

 

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