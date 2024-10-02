金馬評審點名：《大橋頭》懷秋是大遺珠！　4提名破《角頭》電影紀錄

記者蕭采薇／台北報導

以破2億票房暫居2024年台片冠軍《角頭－大橋頭》，在第61屆金馬獎獲得最佳男配角、最佳改編劇本、最佳視覺效果和最佳動作設計的提名，是該IP面世以來入圍最多的一次。其中張懷秋飾演的「蠍子哥」，更被評審認為是今年最大遺珠，好成績也讓「角頭之父」監製張威縯既興奮也意外。

▲《角頭－大橋頭》不只票房創佳績，也獲得金馬獎四項入圍的肯定。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

「角頭之父」張威縯（宏哥）今年也以編劇的身份，入圍第61屆金馬獎「最佳改編劇本」，他得知消息後表示：「腦袋一片空白。」自己都沒料到會獲得提名。而入圍最佳男配角的施名帥，今年的兩部作品《乒乓男孩》和《角頭－大橋頭》的表現都受到評審討論，最終由後者出線。此外飾演王陽明父親的龍天翔，其表演同樣獲得評審肯定。

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▲評審對施名帥和懷秋在《角頭－大橋頭》的對手戲，給予高度肯定。（圖／曼尼娛樂提供）

而在片中飾演反派「蠍子哥」的張懷秋（懷秋），表現也受到評審肯定。金馬執委會執行長聞天祥代評審轉達：「《角頭－大橋頭》除了一群老戲骨外，年輕一輩演員的表演也很精彩。其中要特別提到張懷秋，他用一種古怪邪惡的調調，最後帶出黑道同路人的悲愴感。評審對他最後棒球打擊場和施名帥的對手戲給予非常高度評價，是非常大的遺珠。」

▲懷秋在《角頭－大橋頭》的表現，被評審認為是本屆的大遺珠。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

而自「大嘴巴」結束活動後，就往演員夢想發展的懷秋，也終於憑藉《角頭－大橋頭》交出第一個代表作。對於評審的肯定，懷秋表示：「恭喜小帥！非常的替他開心！！被提到是這次的遺珠，對我也是個很棒的鼓勵！也要恭喜《角頭-大橋頭》，謝謝評審們的肯定！」