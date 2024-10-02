吳怡霈日本尪質疑台灣颱風假！　「無風雨也能放」掀兩派戰翻

記者王靖淳／綜合報導

18號颱風「山陀兒」（Krathon）持續逼近台灣，今（2）日全台22縣市皆停班停課防颱。去年宣布和日籍老公Akira結婚的女星吳怡霈，就透過Threads發文透露，老公不解地問她為何無風無雨還能放颱風假，貼文曝光後，立即掀起兩派網友討論。

▲吳怡霈去年宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）

吳怡霈透露，老公對於台灣可以因為颱風假而停工停課感到困惑，特別是當天氣狀況看起來無風無雨時，也能夠享有颱風假。吳怡霈回應丈夫的疑問，並進一步解釋了台灣的天災假制度。吳怡霈提到，在日本即便面臨狂風暴雨，絕大多數人仍必須進公司上班。她幽默地表示：「日本無論怎麼狂風暴雨，都要進公司上班」，並感慨日本並沒有像台灣一樣的天災假可放。

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▲吳怡霈被老公問到颱風假的問題。（圖／翻攝自Threads／wuipei29）

貼文曝光後，立即掀起大批網友的共鳴，同時也紛紛朝聖按讚。有網友留言指出，台灣是由政府決定是否放颱風假，日本則是由公司決定是否放假，他認為無論如何都各有各的好，有不少人表示，「颱風假是台灣人的小確幸」、「很感恩我們有颱風假可以放」、「住在台灣很幸福，雖然這次還是要回去上班。」不過也有網友吐槽，要吳怡霈的老公別對台灣指手畫腳，認為若是看不慣可以選擇離開，「兩國國情不同，有何好比較的！」、「不用講得一副什麼都日本對。」