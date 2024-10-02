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日女YTR「無罩駕駛」搖晃片狂吸200萬流量！老司機全暈：看了1小時

記者劉宛欣／綜合報導

日本最近出現一名女性YouTuber「ag_rinko」，擁有8.6萬訂閱數的她，卻創造了數支百萬觀看的影片，原因正是她掌握了「流量密碼」，其中一支她「無罩駕駛」單車的影片達到將近240萬次點閱，許多老司機紛紛留言，直呼「看了頭好暈」，影片的話題性令她一舉成名，但也引來不少批評，認為她為了流量不擇手段。

▲日本YTR擦邊球影片吸引超高流量。（圖／翻攝YouTube／ag_rinko）

▲日本YTR擦邊球影片吸引超高流量。（圖／翻攝YouTube／ag_rinko）

「ag_rinko」的頻道在2023年9月建立，11月發布首支影片，內容為她參展的Vlog。影片中她進入一間充滿鏡子的房間時，可以聽到廣播提醒著有穿裙子的觀眾，但她似乎不在意，拿著鏡頭對鏡子拍，裙底風光也就這樣收錄了進去，雖然她並未在頻道中露臉，卻成功找到吸引觀看數的流量密碼，讓影片迅速破百萬觀看。

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▲日本YTR擦邊球影片吸引超高流量。（圖／翻攝YouTube／ag_rinko）

▲該YTR拍攝自己的裙底風光。（圖／翻攝YouTube／ag_rinko）

隨著知名度的上升，rinko的影片風格也逐漸定型，包括她在外自拍、穿著學生服及穿著暴露等主題，今年1月，她發布了一段沒穿內衣騎單車的影片，這段影片中她未穿內衣，騎著腳踏車，雙乳在鏡頭前搖晃長達14分鐘。

▲日本YTR擦邊球影片吸引超高流量。（圖／翻攝YouTube／ag_rinko）

▲YTR故意站在風大的地方，拍攝裙子被風吹起看見內褲的畫面。（圖／翻攝YouTube／ag_rinko）

網友紛紛留言「大家最好不要邊走路邊使用手機。會錯過的」、「我不知道為什麼演算法把我帶到這裡，但我並不失望」、「最近的女生真有膽量，真是太棒了」、「看到自由搖晃的樣子讓我感到振奮」、「翻譯完大家的留言，看到全世界的人們能夠圍繞一個共同的議題團結在一起，真是令人欣慰」、「從沒看過這麼好看的影片」、「我第一次在YouTube上觀看一個長達1小時的影片」。

另一方面，也有部分網友認為這類影片可能會敗壞社會風氣，引發負面影響。事實上，近年來日本網紅及YouTuber經常以打擦邊球的方式製作內容，藉此規避YouTube的審查機制，賺取高流量，如裸身人體彩繪、餵母乳等，部分網友挺身呼籲官方應出面制裁。

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