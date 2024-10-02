連線／聯合公園新主唱認壓力大：只能每天努力！　麥可曝復出契機

記者蕭采薇／台北－首爾連線報導

美國搖滾天團聯合公園（Linkin Park）主唱查斯特班寧頓（Chester Bennington）於2017年自殺身亡，之後團員一度各自發展音樂事業，然而2024年卻迎來大驚喜，聯合公園宣布加入新主唱艾蜜莉阿姆斯壯（Emily Armstrong）。她近日受訪時透露，確實接替查斯特的位置壓力很大，「只能每天不斷努力。」

▲聯合公園加入新主唱艾蜜莉阿姆斯壯（中）。（圖／華納提供）

聯合公園日前赴南韓宣傳，並抽空與全亞洲媒體線上會面，團中的靈魂人物麥克篠田（Mike Shinoda）透露，其實這些年團員們一直在討論重組，「我們想再次追逐熱愛的事物，就自然而然地促成了。」

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先前就有傳出聯合公園想尋找新任女主唱的消息，當時連另一組搖滾名團伊凡塞斯（Evanescence）的主唱Amy Lee，都曾表示自己有興趣，最後由有著渾厚充滿爆發力嗓音，曾是「Dead Sara的」主唱的艾蜜莉出線。

▲聯合公園將展開新巡迴。（圖／華納提供）

艾蜜莉對此表示：「這是我生涯中的奇異點，我是個幸運兒，至今仍無法相信這是真的，這是一次終身難得的機會。」身為聯合公園首腦的麥克也誇讚艾蜜莉的歌聲「強而有力」。

▲聯合公園2024年驚喜宣布復出。（圖／華納提供）

隨著巡演展開，不過目前亞洲僅有韓國場，不過麥可表示：「我們都希望盡可能地可以走遍更多地方，與歌迷見面。」他也開玩笑說：「不過我們現在團裡有女生了，歌詞可能會需要改一下，畢竟有一些歌詞是『男孩（boys）』。」

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