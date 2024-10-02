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香川照之走出2年前揉胸性騷風波！「復出時間」曝光　酬勞砍半照演

記者劉宛欣／綜合報導

58歲日本男星香川照之2022年爆出性騷擾醜聞，強行對酒店公關小姐脫內衣、揉胸，淫行震驚各界，形象大受打擊，消失螢光幕前，他改以歌舞伎演員「市川中車」糊口度日，日前傳出要在電視圈復出，近日正在悄悄地拍攝「復出作」。一名業界人士透露該作品將在2025年春天播出，這也是他繼2022年7月播出的《六本木Class》以來，隔2年多首次參加的作品。

▲▼香川照之引退1年半…首曬1歲兒合照　「滿頭白髮」近況曝光。（圖／翻攝自Instagram／kagawateruyuki）

▲香川照之即將復出。（圖／翻攝自Instagram／kagawateruyuki）

根據日媒報導，香川照之於2023年8月曾宣布自己將轉戰歌舞伎演員身分，似乎表明告別了影視圈，然而，一位歌舞伎界的內部人士表示：「他內心其實一直想要重返電視圈。」醜聞爆發後，香川照之再也沒接到戲約，一度認為再也沒機會重返螢幕，無奈之下才以「市川中車」的名號投入歌舞伎表演。

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然而，由於香川照之開始學習歌舞伎的時間較晚，與其他歌舞伎演員相比，經驗明顯不足，但由於仍是資深藝人，因此比他年輕的演員也無法對他進行指導或提出批評，導致他在歌舞伎界幾乎是被孤立的狀態。

▲▼《半澤直樹》男星香川照之性騷消失1年　致力於2領域：感謝讓我反省的機會。（圖／翻攝自香川照之推特）

▲香川照之為了養家糊口努力尋求付出機會。（圖／翻攝自X）

另一方面，香川的家庭狀況也是他重返影視圈的重要原因之一。知情人士透露，他於2022年再婚生下了第三個孩子，加上與前妻所生的兩名子女，養家的重擔讓他意識到無法單靠歌舞伎的收入撐起家庭開銷。因此，他才繼續努力尋求重返影視圈，只希望能賺取足夠收入來養家。

此次復出，香川照之將在一部6集的電視劇中一口氣挑戰6個角色，且每個角色都是殺人犯，這些角色性格異常複雜，製作方認為只有香川照之能勝任這樣的角色。然而，他的復出條件並不輕鬆，該作只會在付費平台上播出，而且酬勞也僅為巔峰時期的一半，但為了復出，香川照之仍毫不猶豫地接下難得的機會。

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