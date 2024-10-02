《天生一對》帥爸崩壞！丹尼斯奎德吃相醜又辱女　黛咪摩爾：最噁心的畫面

記者蕭采薇／台北報導

曾在琳賽蘿涵的經典電影《天生一對》中，飾演愛家愛女「天菜爸爸」的丹尼斯奎德（Dennis Quaid），在驚悚片《懼裂》（The Substance）飾演電視節目製作人。其中一幕他坐在女主角黛咪摩爾（Demi Moore），貶低的說著輕視女性的台詞，讓黛咪摩爾直言：「這一幕簡直是我看過最噁心的畫面。」

▲《懼裂》丹尼斯奎德貪婪吃相畫面曝光。（圖／CATCHPLAY提供）

《懼裂》在北美及歐洲地區上映後，大膽又狂野的劇情及創新的視覺震撼，全球累計票房飆破四億新台幣（1480萬美元）。預告其中一段，丹尼斯奎德一邊透過吃蝦展現人性的貪婪，另一方面，透過言語貶低女性價值，一句：「觀眾總是喜新厭舊，不用懷疑，到50歲，就沒搞頭了…」

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這場戲讓黛咪摩爾形容，丹尼斯奎德那毫無顧忌的張嘴進食，貪婪又難看的吃相畫面讓她在拍攝現場忍受不了，並且這場戲拍了非常多次，導演需要不同角度的畫面，所以一直反覆地拍攝同樣的畫面，她笑說：「這簡直是這部電影中最暴力的場景。」



丹尼斯奎德在電影《懼裂》中，不僅挑戰觀眾對審美的定義，更直球對決，大銀幕上演批評女明星就該永遠保持美麗的身材，並且隨時面帶微笑的男性主義刻板印象，雖然角色具爭議性，不過丹尼斯奎德認為電影非常出色，也大讚導演柯洛里法吉特（Coralie Fargeat）是最棒的導演。

▲雖然丹尼斯奎德飾演的角色具爭議性，不過丹尼斯奎德認為電影非常出色。（圖／CATCHPLAY提供）

他形容：「導演在電影中保有她的思想與風格，而這樣的思想，將改變觀眾重新思考對『完美』的定義！」而導演也分享，雖然許多觀眾認為丹尼斯奎德飾演的角色太過極端，但她也認為像這樣的人確實存在，甚至在今日的社會，也仍然影響著女性的思想，導演感性地說：「希望男性與女性，都可以透過這部電影，去除人們為自己貼上的標籤，勇敢地活出自我！」《懼裂》將於10月18上映。