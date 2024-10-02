獨立置產！　周湯豪瘋傳「想成家」砸8000萬購豪宅

圖文／鏡週刊

11月23、24日，周湯豪將在台北小巨蛋開演唱會，身為創意總監和導演的他，同時要兼顧眾多副業、為品牌操刀創意、行銷規劃，時間幾乎被工作填滿。據讀者向本刊透露，看來已是生意強人的周湯豪，已經悄悄地開始獨立置產了。

▲周湯豪（前）傳出砸了8,000萬元買下台北市內湖的豪宅，沒跟長期相依為命的媽媽比莉住在一起，更有一說他已有了成家打算。（圖／鏡週刊）



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據消息來源表示，周湯豪選擇購入台北市內湖區新富街的「元大君品」，覺得他已可以打理自我事業、有錢並且成熟到能置產；同時根據網路公開訊息，該處建案一坪要價近百萬元，周湯豪相中約80坪的房子，算了算要價新台幣8,000萬元左右。

▲周湯豪（左）、比莉（右）公私綁在一起，也是星媽與星二代的成功組合。圖為母子在第34屆金曲獎走紅毯的模樣。（圖／台視提供／鏡週刊）

回顧過去，周湯豪曾說過：「我們（自己和媽媽）一起走過大風大浪，甚至沒有脆弱的時刻，就算遇到困難與爭執，我們也都會表現出強悍的樣子，因為只要一軟弱，一定崩潰。」比莉也坦言：「如果可以重來，我希望我兒子可以重新活一次20歲，他卻只想給我更好的生活。」母子相依為命的心內話感人肺腑，如今各自有了空間也是可喜可賀。

▲傳說中的周湯豪「元大」系列豪宅，常有人討論質感不錯。（圖／翻攝自Google Map／鏡週刊）

畢竟比莉一邊享受周湯豪的孝心，一邊也不擔心他結婚後離開自己身邊。因為比莉覺得，如果周湯豪結了婚，就該有自己的家庭，母子假日能夠一起吃飯就很滿足；接著比莉更強調：「我可以照顧自己，安排很多事做，像打坐、散步或看書。」

回應

其實早前圈內也曾傳過周湯豪想買房；如今對於本刊報導，環球唱片則代他回應：「不知道、不清楚。」

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