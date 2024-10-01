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陸43歲「最性感女主播」暴瘦眼凸！曾患子宮肌瘤　最新近況曝光

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸性感女星柳岩現年43歲，曾有著「大陸最性感女主播」封號，以豐滿的身材聞名多年。然而，近年來柳岩的銀幕曝光率明顯減少，還被發現她身材暴瘦，性感形象也逐漸淡去。她曾自爆罹患子宮肌瘤，且有復發跡象，這一消息引發了粉絲對她健康狀況的擔憂。據悉，柳岩日前在參加節目拍攝時，被發現她依然消瘦，水靈的大眼甚至有些輕微突出，令外界更加關注她的身體健康。

▲柳岩。（圖／CFP）

▲柳岩。（圖／CFP）

▲柳岩暴瘦引起網友擔憂。（圖／CFP）

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29日，柳岩在微博上分享了十一黃金週期間的工作安排，並寫道：「準備起飛、明日開工！」顯示她的身體狀況已逐步恢復，重新投入工作的柳岩還在微博上發布了一系列近照，照片中她身穿中性風格的牛仔服，精神狀態明顯比先前亮相時更好。值得注意的是，這次的造型選擇了寬鬆剪裁，似乎是為了遮掩日益瘦削的身材，與過去她以火辣曲線為主打的形象形成強烈對比，可看出長期的病痛對她身體的影響。

▲柳岩。（圖／翻攝自柳岩微博）

▲柳岩發文透露開工好消息。（圖／翻攝自柳岩微博）

回顧柳岩的演藝生涯，她曾多次在電影中展示誘人的身材，甚至連古裝電影《四大名捕》系列的第二、三集裡，柳岩也不乏以性感造型現身的場面。當時她在浸溫泉、爭寵等橋段中，幾乎以全裸造型亮相，展示出雪白肌膚和完美曲線，成功塑造了美豔而媚惑的角色形象，深刻留在觀眾的記憶中。

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