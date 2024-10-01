無名女神小予「海邊解放泳裝」！　辣曬渾圓孕肚甜喊：好幸福

記者王靖淳／綜合報導

曾是無名小站傳奇正妹的網紅小予今年6月驚喜宣布，和「前棒棒堂男孩」阿良有了愛的結晶，小倆口在上個月25日完成結婚登記，日前更舉辦寶寶性別派對，正式公開自己懷的是男寶寶。最近夫妻倆到泰國玩，小予也在IG秀出一系列海灘辣照，渾圓孕肚的正面照隨之曝光，同時也甜蜜表示：「真的好幸福。」

▲小予、阿良上個月完成結婚登記。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）



照片中，小予身穿淺色的連身比基尼，搭配一件薄紗罩衫。她的表情輕鬆愉悅，臉上戴著墨鏡，頭上別了一朵花，手中還疑似拿著一顆椰子，站在海灘上的姿態看起來輕鬆又自在，似乎正在享受夫妻倆悠哉的渡假時光。她大方展現渾圓孕肚的正面，雙手輕輕捧著的模樣，完美襯托溫柔且浪漫的氣息。

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▲小予今年6月公開懷孕喜訊。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

為此，小予提到自己沉浸在放鬆愜意的生活中，她在文中提到：「整天待在飯店裡面吃吃喝喝耍廢，真的好幸福喔。」顯示她對渡假生活的滿足與享受，同時也表示，這次特別選擇泳裝造型站在海邊擺拍，並笑說：「趁大肚子才敢拍泳裝照。」自信展現她對於即將迎接新生命的期待與喜悅。